Brzy nebude možné udržet stávající infrastrukturu nejen investičně, ale ani provozně

Česká republika vstupuje do období, které zásadně promění podobu osídlení, dostupnost služeb i možnosti financování veřejné infrastruktury. Hustota obyvatel, která dnes kopíruje historický vývoj i dopravní tahy, se bude v následujících desetiletích dramaticky měnit. A právě tyto změny budou mít přímý dopad na fungování obcí, měst i celého vodárenského sektoru.
Demografický zlom, který nelze ignorovat
Česko se nachází uprostřed úbytku silných poválečných ročníků. Generace narozené ve 40. a 50. letech, které vznikly mimo jiné i proto, že těhotné ženy nebyly totálně nasazeny v Německu, nyní rychle stárnou a během několika let začnou výrazně ubývat.
Současně se rodí extrémně málo dětí. Odhady pro letošní rok hovoří o 75 tisících narozených, v dalších letech může počet klesnout až na 60–65 tisíc ročně. To je jen něco málo přes polovinu hodnot, které byly běžné v letech 2010–2020. Už dnes existují regiony, kde se rodí méně než polovina dětí oproti minulým dekádám.
Výsledkem bude, že některé aglomerace si udrží stabilní populaci, zatímco jiné budou rychle ztrácet obyvatele. Podle evropských projekcí může do roku 2045 ubýt až 10 tisíc menších sídel.
Stát a obce musí změnit přístup k investicím
Dlouhodobě jsme byli zvyklí, že města rostou a obce přitahují nové obyvatele. Tento trend se však obrací. V mnoha regionech bude obyvatel ubývat tak rychle, že nebude možné udržet stávající infrastrukturu nejen investičně, ale ani provozně.
Vodárenské společnosti už dnes upozorňují, že některé obce nemají prostředky na obnovu sítí. Řídnutí osídlení navíc povede k tomu, že provoz vodovodů a kanalizací bude v některých oblastech ekonomicky neudržitelný.
Podobně jako v energetice bude nutné přistoupit k modelu, kdy hustěji osídlené oblasti částečně dotují provoz v regionech, kde by jinak infrastruktura zanikla. Tento princip už dnes funguje například v okolí Kladna, kde městští odběratelé nepřímo financují provoz v menších obcích.
Vodárenský sektor čeká zásadní regulace
