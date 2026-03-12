OIŽP připomíná patnáct let od havárie jaderné elektrárny Fukušima

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí (OIŽP) připomíná veřejnosti 15. výročí havárie jaderné elektrárny Fukušima a upozorňuje na dlouhodobé sociální a ekonomické dopady této katastrofy i na rizika spojená s využíváním jaderné energie. Při této příležitosti pořádá informační a osvětové akce pro veřejnost v Českých Budějovicích, Táboře a Soběslavi, kde bude s občany diskutovat o zkušenostech z Fukušimy a širších souvislostech jaderné energetiky.
Patnáct let od havárie jaderné elektrárny Fukušima, druhé nejzávažnější jaderné katastrofy v historii civilního využívání atomové energie, zůstává tato událost významným milníkem v globální debatě o bezpečnosti jaderné energetiky, krizovém řízení i otevřenosti institucí vůči veřejnosti. Přestože přímé zdravotní dopady ozáření byly podle dosavadních zjištění relativně omezené, dlouhodobé sociální, ekonomické a psychologické následky katastrofy jsou značné a dodnes ovlivňují životy statisíců lidí. Samotná likvidace následků havárie patří k největším technickým a logistickým projektům současnosti a bude pokračovat ještě několik desetiletí.
Současně však řada států plánuje výstavbu nových jaderných zdrojů, a to často i v geopoliticky nestabilních regionech. Příkladem je Írán, kde se válka projevila také v blízkosti provozované jaderné elektrárny Búšehr. Dosud sice nebyly hlášeny přímé útoky na zařízení ani na staveniště dalších bloků, výstavba však byla po vypuknutí konfliktu dočasně přerušena a pracovníci ruské dodavatelské firmy nyní dokončují pouze nezbytné práce. Spolu s Ukrajinou se tak Írán stává dalším příkladem toho, jak mohou být jaderná zařízení vystavena rizikům vyplývajícím z ozbrojených konfliktů.
Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí (OIŽP) proto při příležitosti výročí havárie připravuje také informační a osvětové aktivity pro veřejnost. Ty mají připomínat zkušenosti z Fukušimy a upozorňovat na rizika spojená s využíváním jaderné energie v současném světě. „Přesně v den patnáctého výročí havárie ve Fukušimě, tedy ve středu, budeme k dispozici občanům v ulicích Českých Budějovic, Tábora a Soběslavi. Chceme si toto výročí připomenout společně s veřejností a otevřeně hovořit o zkušenostech z této katastrofy i o širších souvislostech využívání jaderné energie,“ uvádí Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí. Na setkáních budou zástupci OIŽP rozdávat informační letáky připravené k tomuto výročí a diskutovat s občany o bezpečnostních, environmentálních i společenských aspektech jaderné energetiky.
