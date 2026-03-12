Projekt SPRINT končí: přinesl zásadní poznatky o pesticidech

PětapůlrokutrvajícíevropskýprojektSPRINT (Sustainable Plant Protection Transition)nynízavršujesvoučinnostapřinášímimořádněrozsáhlépoznatkyovýskytupesticidů,jejichšířeníadopadechnazdravílidí,zvířatiekosystémů.PodleEvropskékomisejdeo „výjimečnévýsledkysvýznamnýmokamžitýmčipotenciálnímdopadem“.
Projektu se účastnilo 29 institucí z Evropy a Argentiny a jeho cílem bylo vytvořit vědecké podklady pro přechod k udržitelnějším přístupům v ochraně rostlin v duchu konceptu One Health. Výzkumníci z RECETOXu se významně podíleli na téměř všech hlavních aktivitách projektu a koordinovali jeden z devíti pracovních balíčků. Naši vědci přispěli k terénnímu vzorkování a k odběrům vzorků lidí a zvířat v rámci rozsáhlé kampaně v roce 2021, analyzovali rezidua pesticidů ve stovkách vzorků půd, plodin a žížal, testovali ekotoxicitu směsí pesticidů pro půdní organismy, hodnotili ekologická rizika a modelovali expozice napříč různými typy prostředí. RECETOX byl rovněž zodpovědný za vývoj SPRINT Toolboxu, nového veřejně dostupného nástroje propojujícího mapovací podklady, modely a rozsáhlé databáze zaměřené na pesticidy, jejich výskyt a následné dopady na lidské zdraví i ekosystémy. Tento nástroj, uvedený v únoru 2026, je dnes k dispozici vědcům i rozhodovacím orgánům po celé Evropě a umožňuje přesnější a integrované hodnocení rizik spojených s pesticidy.
RECETOX sehrál důležitou roli také v části projektu věnované přípravě přechodových strategií a doporučení pro evropskou politiku. Tato doporučení staví na komplexních datech o pesticidních reziduích v environmentálních i lidských vzorcích, na diskusích s uživateli dat a na systémovém pohledu na zemědělskou praxi. Dokumenty upozorňují na potřebu hlubokých změn v řízení zemědělství, v motivačních mechanismech a v datech dostupných pro regulaci pesticidů, a navrhují cesty, jak zajistit snížení závislosti na syntetických pesticidech v rámcidlouhodobé transformace evropských zemědělských systémů.
Významnou kapitolou projektu je také příprava výzkumné agendy pro budoucí výzkum pesticidů, jejímž cílem je sjednotit přístupy environmentální toxikologie, epidemiologie, expozice, ekologie a socioekonomických faktorů do jednoho rámce. Agenda definuje čtyři prioritní oblasti: integrované hodnocení dopadů pesticidů na zdraví lidí a ekosystémů, zkvalitnění metodměření a monitoringu expozice, převádění výsledků výzkumu do větších prostorových měřítek a rozvoj agroekologických a sociálních inovací vedoucích ke snížení závislosti napesticidech.
Kromě vědeckých výstupů a politických doporučení projekt vytvořil také nové vzdělávací materiály a popularizační výstupy — například animovaný film pro děti o tom, jak pesticidy ovlivňují organismy v půdě. Během projektu vznikla řada webinářů, vědeckých publikací a faktografických přehledů, na nichž se vědci RECETOXu rovněž významně podíleli.
Projekt SPRINT tak přináší robustní a mnohovrstevnatý pohled na problematiku pesticidů a nabízí nástroje a znalosti, které budou formovat evropskou debatu o udržitelné ochraně rostlin ještě mnoho let. RECETOX je hrdým partnerem tohoto rozsáhlého úsilí a jeho vědci přispěli k tomu, že dnes máme k dispozici mnohem přesnější data, lepší modely i jasnější představu o tom, jak postupně snižovat závislost na chemických pesticidech a posilovat zdraví lidí i ekosystémů.
