Nároky na financování vodohospodářské infrastruktury v Česku jsou dlouhodobě vysoké

Přestože do vodohospodářského sektoru míří desítky miliard korun a kvalita služeb se výrazně zlepšila, poptávka obcí dál převyšuje dostupné prostředky. Pro řadu z nich je navíc stále obtížné projekty připravit a finančně zajistit.
Vodohospodářská infrastruktura patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější oblasti, které Ministerstvo životního prostředí podporuje prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. To, že se jedná o klíčové prostředky potvrzuje i skutečnost, že za zhruba posledních dvacet let směřovalo na kvalitu vodních služeb přibližně 85 mld. korun z evropských zdrojů.
I když se Česko drží v evropském srovnání na velmi dobré úrovni, potřeby sektoru zůstávají nadále vysoké a poptávka po financování výrazně převyšuje dostupné prostředky. Pro ministerstvo jsou navíc stále aktuální některé projekty ještě z období 2007–2013, které nemají v současné době ukončenou udržitelnost, protože doběhnou až v letošním roce. Zároveň se administrativně uzavírá období 2014–2020 a k tomu běží současné období 2021–2027.
Poptávka je vysoká i když ne všichni žádost podají
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře