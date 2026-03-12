Únor 2026: vývoj komoditních trhů a digitálních aktiv

Únor 2026 přinesl na komoditní trhy smíšený vývoj. Nejvýraznějším ověřeným faktorem měsíce bylo pokračující geopolitické napětí mezi USA a Íránem, které zvyšovalo rizikovou přirážku u ropy Brent a přispívalo k vyšší volatilitě energetických trhů. Ostatní segmenty se pohybovaly převážně v rámci širších trendů, bez specifických událostí, které by trh v únoru přímo zasáhly.
Průmyslové kovy zůstaly pod vlivem regionální roztříštěnosti a protekcionismu, drahé kovy reagovaly na makroekonomický sentiment a digitální aktiva pokračovala v kolísání bez doložitelných fundamentálních impulsů. Zlato i stříbro zůstaly pod lednovými maximy, přestože jejich ceny v závěru měsíce opět rostly.
Energetické komodity
Ropa Brent
Cena ropy Brent v únoru rostla a pohybovala se v pásmu zvýšené volatility. Na začátku měsíce se obchodovala kolem 66 USD za barel a postupně posilovala až k závěrečným 72 USD. Vývoj odrážel kombinaci dvou protichůdných faktorů: na jedné straně geopolitické napětí mezi USA a Íránem, které podle některých analytiků zvyšovalo rizikovou přirážku a drželo ceny nad původními očekáváními, na straně druhé očekávaný globální přebytek nabídky téměř 1 milion barelů denně v roce 2026. Výsledkem byl růst ceny, avšak bez dosažení nového maxima.
Zemní plyn
Zemní plyn v únoru oslabil. Počáteční cena kolem 3,24 USD/MMBtu postupně klesala a měsíc zakončil poblíž 2,86 USD. Trh se pohyboval v relativně úzkém rozpětí a maximum bylo dosaženo hned na začátku měsíce. Ceny odrážely běžnou sezónní volatilitu.
Průmyslové kovy
Ocel
Ocel v únoru mírně posílila. Cena se pohybovala mezi 971 a 1 017 USD za tunu a měsíc zakončila mírně výše než v lednu. Trh zůstal stabilní, bez specifických událostí, které by vývoj přímo ovlivnily.
Hliník
Hliník pokračoval v růstu. Cena se během měsíce pohybovala v pásmu přibližně 3 035–3 175 USD za tunu a únor zakončil nad úrovní 3 140 USD. Vývoj odpovídal širším trendům průmyslových kovů, které jsou v roce 2026 ovlivněny regionálními rozdíly a protekcionismem.
Zinek
Zinek v únoru posiloval a pohyboval se v rozpětí 3 285–3 418 USD za tunu. Závěrečná cena přesáhla 3 319 USD. Trh zůstal bez specifických fundamentálních impulsů.
Olovo
Olovo mírně oslabilo. Cena se držela v pásmu 1 947–1 997 USD za tunu a měsíc zakončila těsně pod úrovní z ledna. Vývoj byl klidný, bez výraznějších událostí.
Nikl
Nikl v únoru rostl a pohyboval se mezi 16 781 a 18 051 USD za tunu. Závěrečná cena přesáhla 17 670 USD. Trh reagoval na obecné průmyslové trendy.
Měď
Měď v únoru posilovala a pohybovala se v úzkém rozpětí nad 6 USD za libru. Závěrečná cena mírně převýšila počáteční hodnotu.
Kobalt
Kobalt zůstal po celý únor beze změny na úrovni 56 290 USD za tunu. Trh byl stabilní.
Lithium carbonate (CNY a USD)
Ceny lithia v únoru rostly. Cena se držela v pásmu 22 387–24 912 USD za tunu a únor zakončila mírně výše než v lednu.
Mangan
Mangan se v únoru pohyboval v úzkém cenovém pásmu. Cena se držela na úrovni 4,54 USD/mtu, s mírným růstem k 4,58 USD. Trh zůstal stabilní a bez specifických fundamentálních událostí.
Drahé kovy
Zlato
Zlato v únoru výrazně posílilo. Cena se z počátečních 4 685 USD za unci vyšplhala až k závěrečným 5 174 USD. Přestože šlo o výrazný růst, únorové maximum zůstalo pod historickým rekordem z ledna 2026, kdy se zlato dostalo až na 5 501 USD za unci.
Stříbro
Stříbro v únoru mírně oslabilo. Cena se pohybovala v pásmu 75–91 USD za unci a měsíc zakončila pod lednovou úrovní.
Platina
Platina v únoru pokračovala ve výrazně volatilním vývoji. Na začátku měsíce se obchodovala kolem 2 126 USD za unci a během února krátce klesla až k 1 992 USD. Následně však výrazně posílila a vystoupala až na 2 369 USD za unci, což byla zároveň její závěrečná hodnota.
Palladium
Palladium v únoru mírně posilovalo. Cena se pohybovala mezi 1 629 a 1 805 USD za unci a měsíc zakončila nad úrovní 1 789 USD. Trh zůstal bez specifických událostí.
Elektřina
Cena elektřiny v Evropě v únoru rostla. Pohybovala se v pásmu 84,6–91,8 EUR/MWh a měsíc zakončila na horní hraně tohoto rozpětí.
Digitální aktiva
Bitcoin
Bitcoin v únoru výrazně kolísal. Cena se pohybovala mezi 60 000 a 79 344 USD a měsíc zakončila ve spodní polovině tohoto rozpětí, kolem 67 000 USD.
Ethereum
Ethereum vykázalo podobný vývoj. Cena se pohybovala mezi 1 754 a 2 474 USD a měsíc zakončila pod úrovní z počátku února. Trh reagoval na obecný sentiment, bez specifických fundamentálních impulsů.
Závěr
Únor 2026 přinesl smíšený vývoj napříč komoditními trhy. Nejvýraznějším ověřeným faktorem byla zvýšená riziková přirážka u ropy Brent v souvislosti s napětím mezi USA a Íránem, zatímco ostatní segmenty se pohybovaly převážně v rámci širších trendů bez specifických událostí. Průmyslové kovy zůstaly pod vlivem regionální roztříštěnosti a protekcionismu, drahé kovy reagovaly na makroekonomický sentiment a digitální aktiva pokračovala v kolísání bez doložitelných fundamentálních impulsů. U žádné z komodit nebyl v únoru potvrzen nový historický rekord.
S ohledem na události na konci února, které již v prvních březnových dnech vedly k výrazným cenovým pohybům zejména u energetických komodit, bude další vývoj trhů do značné míry záviset na aktuální geopolitické situaci.
