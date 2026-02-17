Daniel Tamchyna: Kolaps evropského průmyslu už nastal. Prosím, nemluvte, ale jednejte. Ihned

Na konferenci České Antverpy, konané 10. února 2026 v Lichtenštejnském paláci, vystoupil Daniel Tamchyna se silným varováním. Evropský průmysl se podle něj nachází v nejhlubší krizi za poslední dekády. Energeticky náročná odvětví ztrácejí konkurenceschopnost, investice se propadají a Evropa zůstala v dekarbonizačním úsilí osamocena. Řešení ale existuje.
Na konferenci České Antverpy, která symbolicky proběhla den před třetí Antverpskou konferencí a dva dny před zasedáním Evropské rady o konkurenceschopnosti, navázal Daniel Tamchyna, výkonný ředitel společnosti Kaprain Chemical a prezident Svazu chemického průmyslu ČR, na Antverpskou deklaraci z roku 2024. Právě tehdy průmysl poprvé otevřeně vyjádřil obavy o svou budoucnost a více než tisíc generálních ředitelů podepsalo dokument, který byl následně projednán s Ursulou von der Leyenovou.
