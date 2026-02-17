03/2025

Daniel Tamchyna: Kolaps evropského průmyslu už nastal. Prosím, nemluvte, ale jednejte. Ihned

16. 2. 2026| autor: Pavel Mohrmann0

IMG01476
zdroj: České Antverpy

Na konferenci České Antverpy, konané 10. února 2026 v Lichtenštejnském paláci, vystoupil Daniel Tamchyna se silným varováním. Evropský průmysl se podle něj nachází v nejhlubší krizi za poslední dekády. Energeticky náročná odvětví ztrácejí konkurenceschopnost, investice se propadají a Evropa zůstala v dekarbonizačním úsilí osamocena. Řešení ale existuje.

Na konferenci České Antverpy, která symbolicky proběhla den před třetí Antverpskou konferencí a dva dny před zasedáním Evropské rady o konkurenceschopnosti, navázal Daniel Tamchyna, výkonný ředitel společnosti Kaprain Chemical a prezident Svazu chemického průmyslu ČR, na Antverpskou deklaraci z roku 2024. Právě tehdy průmysl poprvé otevřeně vyjádřil obavy o svou budoucnost a více než tisíc generálních ředitelů podepsalo dokument, který byl následně projednán s Ursulou von der Leyenovou.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO