ČTÚ a ERÚ stvrdily spolupráci a chtějí společně posílit ochranu spotřebitele i odolnost sítí

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Energetický regulační úřad (ERÚ) podepsaly memorandum o spolupráci, jehož cílem je jak posílení ochrany spotřebitelů, tak odolnosti a bezpečnosti sítí. Ve spotřebitelské oblasti kladou oba úřady velký důraz i na osvětu a motivaci k aktivitě zákazníků.
Memorandum posiluje koordinaci obou institucí při výkonu jejich zákonných kompetencí. Konkrétně vymezuje principy a oblasti spolupráce v případech, kdy se působnost obou regulačních úřadů prolíná nebo kdy je nezbytné a prospěšné vzájemně sdílet relevantní informace, operativně konzultovat, poskytovat si vzájemně potřebné podklady či dostupná data.
„Kromě ochrany spotřebitele a posilování odolností infrastruktury a služeb chceme s kolegy z ERÚ navzájem sdílet i zkušenosti z analytické a regulační praxe,“ uvedl Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ. Důležitou oblastí aktivní spolupráce je také zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou či vzájemné sdílení dat a informací o rušení signálů GNSS, které může ovlivňovat činnost elektronických komunikací i energetických přenosových soustav. ČTÚ a ERÚ se v memorandu rovněž zavazují ke společným vzdělávacím a osvětovým aktivitám zaměřeným na ochranu spotřebitelů, včetně zranitelných skupin. Spolupráce má přispět ke zvyšování informovanosti veřejnosti a k lepší orientaci spotřebitelů v dostupných službách v telekomunikacích a energetice.
„Spotřebitelům pomáháme zorientovat se ve stále složitějším prostředí, být aktivní a vyhnout se možným nástrahám. Nabízíme k tomu nástroje, díky kterým mohou získat výhodnější nabídky. Důležitou součástí spolupráce je také posílení bezpečnosti sítí. Díky postupné digitalizaci jde jejich spolehlivost ruku v ruce. I proto je ČTÚ zapojen do naší pracovní skupiny k vyšetřování rozsáhlého výpadku elektřiny z loňského roku,“ říká Jan Šefránek, předseda ERÚ.
Jak ukázal nejen minulý výpadek elektřiny, ale třeba i situace během povodní, aktivní spolupráce ČTÚ a ERÚ je klíčová pro zachování bezpečnosti a odolnosti kritické komunikační a energetické infrastruktury státu. Spolupracovat proto obě instituce budou při přípravě právních předpisů, na tvorbě metodických materiálů, podpůrných doporučení a návodů.
