Německé recyklační firmy hlásí nejhorší rok v historii

Pro německé zpracovatele odpadního textilu znamenal rok 2025 zřejmě nejhlubší krizi, jakou toto odvětví dosud zažilo. Situace na trhu se výrazně zkomplikovala v důsledku klesající kvality sběru, rostoucích provozních nákladů a oslabující poptávky po výstupních frakcích.
V Německu, stejně jako u nás, platí od roku 2025 povinnost odděleného sběru textilního odpadu. Spolkový stát transponoval evropskou legislativu prostřednictvím úpravy zákona o oběhovém hospodářství (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG), a to přímo k termínu stanovenému Evropskou unií. Zavedení povinného sběru však naráží na dlouhodobé problémy v systému nakládání s textilním odpadem, které jsou patrné i v České republice.
Nízká hodnota sebraného textilu
Komentáře