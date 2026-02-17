Úřad vlády získal ocenění za energeticky úsporné EPC projekty

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ve čtvrtek 12. února 2026 již po patnácté vyhlásila nejlepší připravované EPC projekty uplynulého roku. Mezi oceněnými podniky a organizacemi je i Úřad vlády ČR, který získal čestné ocenění za připravené energeticky úsporné projekty v areálu Strakovy akademie a Lichtenštejnského paláce.
Úřad vlády se rozhodl využít formu EPC (Energy Performance Contracting) projektu pro realizaci instalace tepelného čerpadla využívající říční vodu pro hlavní a provozní budovu Strakovy akademie, tepelného čerpadla s využitím vody ze studny k chlazení pro historickou budovy Lichtenštejnského paláce a využitím energie z fotovoltaické elektrárny na principu komunitního sdílení i pro další objekty úřadu.
„Očekávaná garantovaná úspora energií za oba projekty je ve výši 1 670 MWh za rok, což je pro představu tolik energie, kolik spotřebuje asi pět set běžných domácnost,“ uvedl ředitel Odboru správy nemovitostí Úřadu vlády Tomáš Štainbruch. „Implementovat energetická opatření do památkově chráněných budov je samozřejmě komplikace, ale i výzva. Je to složitější, chce to víc přemýšlet, ale je vidět, že možné to je,“ konstatoval.
Metoda poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem umožňuje přenést veškeré investiční náklady na dodavatele projektu, poskytovatele energetických služeb, který na sebe bere také většinu finančních a technických rizik. Realizovaná úsporná opatření jsou pak několik let splácena z dosažených úspor na platbách za energie. Úřad vlády využil novinky v nastavení možností financování projektů prostřednictvím dodavatelského úvěru. Tím se otevřela možnost využít metodu EPC i pro organizační složky státu.
Za rok 2025 porota APES ocenila nejvýše modernizaci čtyř areálů pražského Dopravního podniku, druhé místo obsadilo město Otrokovice za soubor 27 modernizačních projektů a třetí Nemocnice Břeclav za projekt další fáze úsporných opatření, včetně instalace fotovoltaické elektrárny. Čestné ocenění vedle Úřadu vlády získalo i město Bystřice pod Hostýnem a Skupina Nemocníce Plzeňského kraje.
