Certifikát původu i emisní povolenka dávají biometanu od letoška skutečnou tržní hodnotu

Rok 2026 přináší do české dopravy zásadní změnu, která může během několika let výrazně proměnit trh s plynnými palivy. Novela vyhlášky č. 567/2025 Sb. poprvé jednoznačně potvrzuje, že biometan využitý jako palivo, tedy bioCNG, má nárok nejen na certifikát původu, ale také na emisní povolenku.
Po letech nejasností a legislativních bariér stát konečně sjednotil pravidla pro biometan a narovnal podmínky pro jeho využití v dopravě. Nová úprava odstraňuje dlouhodobé překážky, které brzdily rozvoj sektoru, a poprvé nastavuje férové prostředí pro všechny výrobce – bez ohledu na to, zda biometan dodávají do sítě, nebo jej využívají přímo. Tento krok otevírá cestu k rychlejším investicím i stabilnějšímu trhu.
Kombinace obou faktorů, tedy jak certifikátu původu, tak emisní povolenky, zásadně mění ekonomiku celého sektoru. „Zatímco dříve se cena bioCNG pohybovala kolem 30 -40 eur, nově se k ní přičítá i hodnota emisní povolenky, tedy zhruba dalších 80 -120 eur. BioCNG se tak stává plnohodnotným obnovitelným palivem s reálnou tržní cenou, nikoli jen „zeleným doplňkem“ k zemnímu plynu,“ říká Petr Kaláb ze společnosti bioCNG EU.
Česko má přitom jednu velkou výhodu: infrastruktura plnicích stanic je díky dlouhodobě rozvinuté síti CNG velmi dobrá. Pro řidiče se nic nemění. BioCNG je chemicky identické se zemním plynem a lze jej tankovat ve stejných stanicích. „Výroba biometanu však zatím běží jen na 12 až 15 stanicích, většinou přestavěných ze starších zemědělských bioplynek,“ upozorňuje Petr Kaláb.
Stát ale počítá s rychlým růstem, který by právě od letošního roku měl nastat. Akční plán pro biometan předpokládá, že do roku 2030 bude v provozu alespoň 100 stanic a roční produkce dosáhne 500 milionů m³.
Nový systém podpory
Rok 2026 je prvním rokem, kdy se mění způsob podpory výroby biometanu. Dosavadní provozní podpora skončila a nahrazují ji aukční bonusy, jejichž první kola mají proběhnout už v dubnu 2026. Investiční podpora z Modernizačního fondu pokračuje, zejména v programu GREENGAS, který pomáhá financovat technologie pro čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu. Zároveň se zpřísňují povinné kvóty pro dodavatele paliv, což zvyšuje poptávku po bioCNG jako jedné z nejdostupnějších cest k dekarbonizaci nákladní dopravy.
Významnou roli hraje i změna v přístupu k surovinám. „Nové projekty se odklánějí od pěstování kukuřice a zaměřují se na zpracování gastroodpadu, kalů z čistíren odpadních vod nebo dalších biologicky rozložitelných materiálů. To nejen snižuje environmentální zátěž, ale také posiluje ekonomiku výroby,“ zdůrazňuje Petr Kaláb.
bioCNG je plnohodnotné palivo i mimo plynárenskou síť
Nejzásadnější změna přichází v tom, jak stát nahlíží na biometan, který není vtlačen do plynárenské sítě. Dříve byl biometan uznáván jako pokročilé biopalivo prakticky jen tehdy, pokud prošel distribuční soustavou. To byla obrovská bariéra pro bioplynky, které jsou často desítky kilometrů od nejbližší přípojky. Novela vyhlášky a souvisejících předpisů to mění: biometan je nyní uznáván jako obnovitelné palivo i tehdy, když se spotřebuje přímo v místě výroby nebo se do plnicí stanice dopraví v tlakových lahvích či cisternách.
„Klíčové pro náš obor je, že i tento „off‑grid“ biometan se eviduje v systému OTE. Výrobce tak získává certifikát původu i biometanové poukázky stejně jako při dodávce do sítě. Stát už nezajímá, kudy plyn teče, ale zda byl skutečně vyroben z biomasy či odpadu a spálen v motoru,“ říká Petr Kaláb a dodává, že se tím bioCNG legislativně narovnává s ostatními biopalivy a otevírá se prostor pro stovky menších zemědělských bioplynek, které by jinak po konci podpory výroby elektřiny musely ukončit provoz.
Povinné podíly v dopravě vytvářejí nový trh
Od roku 2026 musí dodavatelé paliv zajistit, aby minimálně 1,25 % plynných paliv v dopravě tvořil biometan. To vytváří silný trh i pro mimosíťové výrobce, protože distributoři budou certifikáty od výrobců vykupovat, aby splnili státní kvóty. BioCNG se tak stává nejen ekologickou, ale i ekonomickou příležitostí pro dopravce, obce i zemědělce.
Příležitost pro regiony i firmy
Nová legislativa otevírá dveře k rychlému rozvoji biometanu v dopravě. BioCNG je ekonomicky atraktivnější, legislativně jasně definované a dostupné i mimo plynárenskou síť. Firmy jako bioCNG EU, dceřiná společnost skupiny Bert EU+, tento vývoj dlouhodobě podporují a připravují projekty, které mají pomoci regionům, zemědělcům i dopravcům využít potenciál biometanu naplno.
Rok 2026 je zlomový. Kdo začne s bioCNG pracovat už letos, získá v následujících letech výraznou konkurenční výhodu. Ať už jde o výrobce, dopravce nebo obce, které hledají cestu k udržitelnější a ekonomičtější dopravě.
Informace i ZDE
Komentáře