Tesla Energy Group a Sinexcel uzavřely partnerství pro oblast bateriových úložišť

Česko-slovenská společnost Tesla Energy Group (TEG) podepsala dohodu o strategické spolupráci s čínským výrobcem Sinexcel. Předmětem partnerství je dodávka výkonové elektroniky pro velkokapacitní bateriová úložiště (BESS) v regionu střední a východní Evropy.
Spolupráce se zaměří na integraci měničů Sinexcel do systémů TEG. V první fázi jsou plánovány pilotní instalace využívající modulární jednotky (PCS) a PCS skidy, s výhledem na postupné využití širšího portfolia výrobce.
Kontrola nad technologií a kyberbezpečnost
Klíčovým aspektem dohody je úroveň přístupu k technickému řešení. Sinexcel umožňuje společnosti TEG přístup k firmwaru měničů, což dovoluje provádět pravidelné kontroly zabezpečení datových přenosů. „Bateriová úložiště se stávají součástí kritické infrastruktury, proto jsme hledali partnera, který nám umožní mít kontrolu nad technologií – od hardwaru až po firmware. V projektech tak nejsou měniče napojené na cloud výrobce. Řízení probíhá výhradně přes náš vlastní EMS systém,“ uvádí Roland Tóth, jednatel společnosti Tesla Energy Group. Díky výrobnímu závodu v Liptovském Hrádku může TEG provádět fyzickou kontrolu a lokální kompletaci zařízení. „Máme přehled o použitém hardwaru a můžeme garantovat složení instalovaných systémů,“ doplňuje Tóth.
Servis a technické parametry
Partnerství zahrnuje také přímou technickou podporu a školení servisních pracovníků v Evropě. Cílem je zajistit nezávislost na vzdálené podpoře výrobce a zkrátit dobu případných servisních zásahů. „Sinexcel poskytuje TEG technickou podporu a spolupracuje na školení techniků, aby bylo možné provádět servis lokálně a rychle,“ popisuje Rebeka Min, obchodní ředitelka společnosti Sinexcel. Modulární architektura měničů navíc umožňuje výměnu jednotlivých částí bez nutnosti úplného odstavení celého úložiště.
Použité technologie splňují mezinárodní normy ISO a IEC, které jsou vyžadovány pro provoz v distribučních a přenosových soustavách na evropském trhu. „Díky kombinaci certifikovaných technologií a lokální servisní kompetence je spolupráce vhodná i pro projekty v řádech desítek až stovek megawattů,“ uzavírá Rebeka Min.
Strategický rozvoj
Pro Tesla Energy Group je partnerství se Sinexcelem součástí strategie zaměřené na sjednocení dodavatelského řetězce výkonové elektroniky a zjednodušení instalačních procesů při realizaci komplexních energetických projektů v regionu.
