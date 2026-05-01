Celní správa nepolevuje v kontrolách přeprav odpadů

Celní správa ČR realizovala v minulých týdnech součinnostní kontrolní akce zaměřené na přeshraniční přepravu odpadů. Výsledkem bylo několik porušení při přepravě odpadů jak do České republiky, tak i z ní.
Dne 11. března probíhala kontrolní akce v blízkosti hraničního přechodu v Jihomoravském kraji a spolu s celníky se jí účastnili zástupci Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí. Celkem bylo zkontrolováno jedenáct nákladních vozidel přepravujících odpady. Vytipovaná vozidla byla sváděna na kontrolní stanoviště v Mikulově a Hatích. Mezi přepravovanými odpady byla např. tuhá alternativní paliva směřující do cementáren, dále tzv. okuje nebo dřevo.
Kontrolovaná vozidla na české straně hranic přepravovala odpad v souladu se zákonem o odpadech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční přepravě odpadů. Současně probíhala kontrolní akce na druhé straně hranic v Rakousku (Drasenhofen a Kleinhaugsdorf) příslušnými zahraničními kontrolními orgány. Ty zjistily porušení v jednom případě, kdy ke zjištění byli ke konzultaci přizváni také zástupci ČIŽP. Jednalo se o přepravu elektroodpadu z České republiky, který měl pokračovat dál mimo země evropské unie. Nebyly však předloženy potřebné doklady, které mají povinně provázet každou jednotlivou přeshraniční přepravu odpadu. Rakouskými kontrolními orgány bylo proto vozidlo s odpadem zadrženo.
Kontrolní akce na obou stranách česko-rakouské hranice pokračovala také ve dnech 9. a 10. dubna. Tentokrát byl kontrolním místem hraniční přechod Dolní Dvořiště v Jihočeském kraji, a na rakouské straně obce Nagelberg a Wullowitz. Na české straně bylo zkontrolováno celkem 10 nákladních souprav, kdy v jednom případě byla zjištěna nedovolená přeshraniční přeprava odpadu. V dokladu, který doprovází přepravovaný odpad byl uveden druh plastový odpad, avšak v nákladovém prostoru se mimo plastového nacházely také jiné druhy odpadů – dřevo, kamení i kov. Cílové zařízení není oprávněno takové odpady využít. Celní úřad v Plzni následně zadržel odpad včetně vozidla. Ministerstvo životního prostředí bude dále činit kroky k vrácení odpadu zpět do Itálie. O podezření z protiprávního jednání byla informována Česká inspekce životního prostředí, která je příslušná k projednání přestupků v oblasti přeshraniční přepravy odpadů.
Celní správa ČR kontrolami přeshraniční přepravy odpadů navazuje na předešlý rok, v němž v této oblasti zachytila několik nedovolených přeprav. Jednalo se odpad přivezený z Německa z větrných elektráren, sestávající se z více materiálů, dále směsi různých plastů, pryže, papíru, dřeva, textilu, který nelze přepravovat bez oznámení a souhlasu ministerstva životního prostředí. Rovněž při dovozu z Itálie a Polska byly zachyceny odpady ze stavebních materiálů přepravované do zařízení, které nejsou oprávněna k jejich využití, dále dřevěný a textilní odpad přepravovaný bez dokladů a bez doložení oprávněného cílového zařízení. Po zadržení byly tyto nedovoleně přepravené odpady navráceny zpět do zahraničí na základě opatření ministerstva životního prostředí.
V roce 2025 bylo celkem zkontrolováno 622 vozidel přepravujících odpady, z toho u 124 bylo zjištěno porušení předpisů, 11 jich bylo zadrženo a vráceno původci. Během letošního roku celní správa zkontrolovala 240 vozidel, z toho u 39 bylo zjištěno porušení předpisů, 2 vozidla s nelegálním odpadem byla zadržena a dosud nevrácena.
Kontrolní akce na odpady koordinované se sousedními zeměmi provádí celní správa ve spolupráci s Ministerstvem životního prostřední a Českou inspekcí životního prostředí každoročně. V minulém roce to byly zejména akce při česko-rakouských, česko-německých hranicích, ale i akce v rámci společných akcí více zemí zaštiťované EUROPOLem nebo Světovou celní organizací.
