Sdílení elektřiny trhá rekordy: V březnu si Češi vyměnili více než v létě minulého roku

Objem sdílené elektřiny v České republice s příchodem jara prudce vzrostl. Podle aktuálních dat Elektroenergetického datového centra (EDC) si účastníci v březnu 2026 mezi sebou vyměnili rekordních 11,4 GWh elektřiny. Celkové množství nasdílené elektřiny tak dosáhlo již téměř 80 GWh, což odpovídá spotřebě přibližně 26 000 domácností, tedy zhruba městu velikosti Mostu.
Březnový výsledek dokonce překonal dosavadní maximum ze srpna loňského roku o téměř 20 %. Klíčovým faktorem byl vedle rostoucího množství zapojených míst také vyšší počet slunečných dní. „Březnové počasí nám v praxi ukázalo, jak efektivním nástrojem komunitní energetiky je sdílení v kombinaci s fotovoltaikou. Rekordní objem nasdílené elektřiny, který čtyřikrát převýšil loňské březnové hodnoty, potvrzuje, že decentralizace energetiky v Česku přestala být teorií a stala se masovou záležitostí. Lidé i firmy se naučili využívat jarní slunce na maximum,“ řekl Petr Kusý, výkonný ředitel EDC.
Podle údajů ČHMÚ byl letošní březen teplotně nadnormální a srážkově velmi chudý. Průměrná délka slunečního svitu dosáhla 174 hodin, což představuje 139 % normálu let 1991–2020. Tato meteorologická situace vytvořila ideální podmínky pro výrobu z fotovoltaických elektráren. Přebytky elektřiny, které by dříve končily v síti nevyužité, nyní díky komunitní energetice nacházejí stále častěji konkrétní příjemce v rámci skupin sdílení. Ke konci března evidovalo EDC celkem 40 997 žádostí o registraci, což je o více než 2000 nových zájemců oproti únoru. Celkový počet skupin sdílení dosáhl 24 355. Do systému je aktuálně zapojeno přes 41 000 výrobních a 25 000 odběrných míst.
Výrazným trendem března bylo rovněž posilování segmentu větších sdílejících celků, kdy počet registrovaných energetických společenství přesáhl hranici 150. Největší skupinu v rámci sdílení ale nadále tvoří aktivní zákazníci (23 183), následovaní bytovými domy, kterých je u EDC registrováno již 1015. „Energetických společenství přibylo v březnu šestkrát více než za stejné období v minulém roce. Jejich aktuální počet 157 je jasným signálem pro trh, že model sdílení elektřiny je atraktivní nejen pro jednotlivce v režimu ‚sám sobě‘, ale stále častěji i pro rozsáhlejší struktury výrobních a odběrných míst, jako jsou města či velké firemní areály,“ doplnil P. Kusý s tím, že IT infrastruktura EDC je dimenzována až na 300 000 účastníků.
