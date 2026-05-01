OVAK využívá umělou inteligenci k efektivnějšímu provozu vodárenské sítě

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) posouvá řízení vodárenské infrastruktury na novou úroveň. Díky dlouhodobému sběru provozních dat a nasazení moderních nástrojů založených na umělé inteligenci (AI) dokáže rychleji a přesněji odhalovat úniky vody, poruchy i nestandardní chování sítě. Často ještě dříve, než se projeví v reálném provozu.
OVAK pracuje s daty ze své sítě již od roku 1998. „V současnosti monitoruje téměř 500 stanic a přibližně 17 500 snímaných bodů. Objem dat přitom dynamicky roste. Do konce roku 2026 bude společnost zpracovávat až jednu miliardu datových záznamů. Tradiční postupy přestávají být při takovém rozsahu efektivní, a proto OVAK přechází na moderní databázové systémy a pokročilé analytické algoritmy včetně AI,“ vysvětluje Petr Konečný, statutární ředitel OVAK.
AI jako pomocník, nikoli náhrada lidí
Od roku 2025 OVAK ve spolupráci s vývojovým partnerem implementuje nástroj pro automatizované načítání a analýzu dat. Systém umožňuje:
- detekci anomálií v jednotlivých zónách i u koncových odběratelů,
- predikci trendů, například vývoje spotřeby vody,
- doplňování chybějících dat při výpadcích senzorů či přenosu.
„Když se v síti děje něco neobvyklého, umělá inteligence na to upozorní a konečné rozhodnutí udělá člověk. AI hledá odchylky od běžného provozu, například netypický odběr nebo změny nočních průtoků, a tím výrazně pomáhá dispečerům i provozním týmům,“ uvedl Marcel Ulrich, technický ředitel OVAK.
Systém zároveň podporuje plánování, kombinací statistických modelů a neuronových sítí, dokáže lépe odhadovat budoucí vývoj a pružně reagovat na změny v datech.
Rychlejší reakce, nižší ztráty vody
Hlavním přínosem je přímé propojení analytiky s provozní praxí. Zaměstnanci OVAK mohou díky AI rychleji reagovat na provozní abnormality, zkracuje se doba řešení poruch a zvyšuje se efektivita údržby. Umělá inteligence zde funguje jako „chytřejší dispečer“, nikoli jako náhrada lidského rozhodování.
„V roce 2025 činily ztráty vody jen 1,4 mil. m3 vody, což představuje 8,55 % z celkového objemu vody dodané spotřebitelům. Jde o 4. nejnižší hodnotu v historii měření od založení společnosti. Dle údajů ČSU činila průměrná hodnota ztrát vody v ČR za rok 2024 15 %,“ dodává Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.
Dlouhodobý lídr inovací – dálkové odečty vodoměrů
OVAK dlouhodobě patří mezi technologické lídry českého vodárenského sektoru. „Kromě moderního dispečinku využívajícího systém SCADA rozvíjí také projekt dálkového odečtu vodoměrů. Chytré měření dnes pokrývá minimálně 92 % vodoměrů, kterými protéká více než 95 % dodávané pitné vody. Do roku 2027 chce společnost tuto technologii rozšířit na celé území Ostravy.
Nasazení umělé inteligence je dalším krokem k vyšší provozní efektivitě, kvalitnějším službám a lepšímu komfortu pro zákazníky. Z těchto řešení profitují nejen obyvatelé Ostravy, ale mohou být inspirací i pro další vodárenské společnosti v České republice,“ uzavírá náměstek primátora Aleš Boháč.
Komentáře