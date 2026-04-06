Česko aktualizuje plán adaptace na změnu klimatu. Klíčová bude voda, krajina i odolnost infrastruktury

Vláda České republiky obdržela k projednání aktualizovaný Národní akční plán adaptace na změnu klimatu pro období 2026–2030. Tento implementační dokument navazuje na národní adaptační strategii a jeho hlavním cílem je posílení odolnosti země vůči prokazatelným dopadům klimatických změn na jejím území.
Aktualizace plánu reaguje na poznatky o zranitelnosti a rizicích shrnuté v národních a evropských hodnoceních ke stavu v roce 2024. Dokument je koncipován jako praktický nástroj zaměřený na:
- Prevenci škod a snižování rizik spojených s klimatickými jevy.
- Ochranu veřejných statků, obyvatelstva, infrastruktury a krajiny.
- Minimalizaci budoucích nákladů státu, samospráv, podniků i domácností.
Materiál se soustředí výhradně na adaptační opatření a nepředstavuje nástroj pro snižování emisí skleníkových plynů ani implementaci transformačních částí Green Dealu.
Identifikovaná rizika a prioritní oblasti
Plán vychází z Hodnocení změny klimatu a adaptačních potřeb ČR zpracovaného ČHMÚ v roce 2025. Mezi hlavní identifikovaná rizika patří zvyšující se četnost a intenzita dlouhodobého sucha, vln veder, přívalových srážek a povodní.
Opatření a konkrétní úkoly do roku 2030 jsou cíleny zejména na tyto oblasti:
- Hospodářství s vodou a ochrana dostupnosti vodních zdrojů.
- Zemědělství a lesní hospodaření v kontextu stability ekosystémů.
- Odolnost sídel a infrastruktury vůči extrémním projevům počasí.
- Ochrana zdraví obyvatelstva a zvyšování připravenosti veřejné správy na mimořádné události.
Na přípravě aktualizovaného plánu se podílelo více než 140 odborníků z veřejných, vědeckých a neziskových institucí v rámci tematických pracovních skupin. Dokument je v souladu s evropským právním rámcem, konkrétně s nařízením (EU) 2021/1119, které členským státům ukládá povinnost snižovat zranitelnost vůči změně klimatu.
