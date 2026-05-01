Obnova a adaptace lesů v evropském měřítku – výstupy z Česka pomáhají ukazovat cestu

Po letech sucha, kůrovcových kalamit a narůstajících klimatických extrémů dnes už neplatí, že stačí „jen“ vysadit více stromů. Projekt SUPERB inicioval obnovu lesů na takřka 1,5 milionu ha půdy a přinesl výsledky, které mění přístup k obnově lesů napříč Evropou.
Do projektu financovaného v rámci programu EU Horizon 2020 se zapojilo 38 evropských organizací a institucí včetně Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU). Konsorcium společně testovalo a sdílelo nejlepší postupy pro obnovu lesů.
„Výstupy projektu SUPERB nejsou žádnou abstraktní strategií, ale jsou to konkrétní příklady z 12 rozsáhlých demonstračních ploch o celkové rozloze 4550 ha rozmístěných po celé Evropě a doplněných o 50 km nově založených liniových krajinných prvků. Na těchto plochách se ukazuje, jak čelit výzvám degradace, změnám klimatu a úbytku biodiverzity. Tyto plochy představují různé typy lesních ekosystémů od severských borových a smíšených lesů až po středoevropské a středomořské porosty. Jedná se například o lesy ve Skotsku, ale i na Vysočině,“ říká profesor Róbert Marušák, děkan FLD ČZU.
„Jedním z klíčových výsledků projektu je vícejazyčná online platforma Forest Knowledge Gateway, která shrnuje vědecké poznatky, praktické návody, ekonomické a finanční nástroje, metodiky monitoringu i návody pro rozhodování v oblasti obnovy lesů. Tento digitální nástroj pomáhá vlastníkům lesa, lesníkům, investorům i státní správě nalézt konkrétní návody na úspěšnou obnovu lesa ve svém regionu,“ vysvětluje profesor Miroslav Svoboda, přední odborník na toto téma z FLD ČZU. „Soubor výstupů zahrnuje i interaktivní nástroj, který umožňuje propojit nabídky a poptávky po financování či realizaci aktivit na obnovu lesů,“ dodává.
Projekt SUPERB má konkrétní dopad i v České republice. ČZU v Praze měla ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p.; Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. a společností Kinský Žďár, a. s., na starosti tři demonstrační plochy na Vysočině a severní Moravě. Přes 100 ha lesních ploch a osm nově vybudovaných tůní tak bylo součástí evropské sítě, kde se testovaly a sdílely postupy obnovy a adaptace lesních ekosystémů v praxi. SUPERB zároveň otevřel prostor pro zapojení veřejnosti a médií do tématu obnovy lesa. Projekt zkoumal, co o obnově lesa veřejnost ví a jak ji vnímá, a pracoval s těmito sociálními informacemi pro lepší komunikaci a široké přijetí opatření v místních komunitách i napříč Evropou.
Tento projekt obdržel financování od Evropské unie v rámci programu Horizont 2020 na výzkum a inovace na základě smlouvy o grantu č. 101036849.
Komentáře