Společnost REMA Systém zahájila další ročník školní soutěže Ekoedu

Od 2. března 2026 se české školy mohou hlásit do nového ročníku soutěže Ekoedu. Cílem projektu je podpora odpovědného nakládání s odpadní elektronikou a vzdělávání žáků v oblasti recyklace.
Globální kontext a význam recyklace
Elektroodpad patří k nejrychleji rostoucím druhům odpadu. Podle zprávy Global E-waste Monitor 2024 by mohlo v roce 2030 vznikat až 82 milionů tun tohoto odpadu ročně, přičemž aktuálně se recykluje pouze pětina. „Starý telefon, notebook nebo drobná elektronika jsou významným zdrojem materiálů, které lze znovu využít. Elektrozařízení obsahují například železo, hliník, měď, ale i drahé kovy,“ vysvětluje Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém. Pokud tyto spotřebiče končí mimo recyklační systém, suroviny se ztrácejí a roste tlak na těžbu dalších zdrojů.
„Pokud se návyk správného odevzdávání elektroodpadu vytvoří už v dětství, žáci ho přenášejí i do svých rodin. Je to způsob, jak vychovávat generaci, která chápe souvislosti mezi spotřebou a životním prostředím,“ dodává Krumlová.
Pravidla a průběh soutěže
Soutěžit se bude ve třech kategoriích:
- mateřské a základní školy do 99 žáků,
- mateřské a základní školy nad 100 žáků,
- střední a vysoké školy.
Instituce mohou shromažďovat odpadní elektrozařízení od 2. března do 16. října 2026. Vítězové získají exkurzi do recyklačních provozů společnosti PRAKTIK system nebo elektroniku od společnosti Vodafone Czech Republic. Součástí projektu je také bezplatný certifikovaný program „Odpad není k zahození“. Ten nabízí pracovní listy a metodické materiály, které učitelům usnadňují začlenění tématu do běžné výuky.
Výsledky předchozího ročníku
V loňském roce školy odevzdaly celkem 30 tun elektroodpadu. Nejúspěšnějším sběratelem se stala ZŠ a MŠ Stará Červená Voda s více než 6 tunami odpadu (přes 200 kg na žáka). „Těší nás, že i jako malá škola můžeme přispět k šíření povědomí o správném nakládání s elektroodpady. Vést děti k odpovědnému ekologickému chování považujeme za zásadní,“ uvedla zástupkyně ředitelky Barbora Krumpholzová.
Kompletní pravidla a informace o registraci jsou dostupné na webu organizátora.
