Národní prováděcí plán ke směrnici o čištění městských odpadních vod se začíná rýsovat

Ministerstvo zemědělství pracuje na klíčovém podkladu pro zavedení nové evropské směrnice o čištění městských odpadních vod. Má již jasněji definované některé základní parametry a postupně se upřesňují další části Národního prováděcího programu.
První etapa je hotová
Nová evropská směrnice o čištění městských odpadních vod přináší zásadní změny, které výrazně ovlivní české vodní hospodářství. Jednou z největších novinek je rozšíření povinností na aglomerace od 1 000 ekvivalentních obyvatel (dosud od 2 000 EO). To znamená, že počet aglomerací v Česku se zvýší z dosavadních zhruba 650 na více než 1 300.
Směrnice dále zavádí energetickou neutralitu čistíren odpadních vod, povinnost zpracovat integrované plány nakládání se srážkovými vodami u vybraných aglomerací, zavádí terciární (kvalitativní) čištění pro všechny aglomerace nad 150 000 EO a část aglomerací mezi 10 000 a 150 000 EO v citlivých oblastech.
S terciárním čištěním souvisí i nová povinnost financování. Farmaceutický a kosmetický průmysl podle principu „znečišťovatel platí“ hradit minimálně 70 % nákladů na odstraňování mikropolutantů. Evropská komise vyhodnotila, že právě tyto sektory se na jejich zátěži podílejí nejvýznamněji.
Implementaci směrnice do národní legislativy koordinuje Ministerstvo zemědělství, které v roce 2024 zahájilo přípravu Národního prováděcího programu (NPP). Po veřejné konzultaci byl v březnu 2025 vyhlášen tendr na jeho zpracování a v červnu 2025 byla podepsána smlouva s odborným konsorciem. Práce jsou rozděleny do tří etap, přičemž první z nich byla dokončena v říjnu 2025. Hotový NPP musí být předložen Evropské komisi 1. ledna 2028.
Aktualizace seznamu aglomerací a citlivé oblasti
