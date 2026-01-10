Jak se zapojit do financování výzkumu – Vývoj nových účinných látek pro biocidní přípravky (Horizon Europe)

Informace o příležitosti zapojit se do evropského programu Horizon Europe, který podporuje výzkum a inovace v souladu s cíli Evropské zelené dohody a strategií „Zero Pollution“. Program nabízí financování projektů zaměřených na nahrazení nebezpečných látek v biocidních přípravcích pro použití v konzervačních přípravcích pro dřevo (PT 8) a insekticidech, akaricidech a přípravcích k regulaci jiných členovců (PT 18).
O programu Horizon Europe
- Horizon Europe je hlavní rámcový program EU pro výzkum a inovace na období 2021–2027.
- Cílem je podpořit udržitelný rozvoj, ochranu zdraví a životního prostředí, inovace a konkurenceschopnost evropského průmyslu.
- Projekty jsou realizovány konsorcii o minimálním počtu 3 partnerů ze 3 různých členských zemí EU nebo zemí asociovaných k projektu Horizon Europe, kde alespoň 1 z partnerů musí být z členské země EU.
- Program Horizon Europe je rozdělen do pilířů; relevantní pro tuto oblast je Pillar II – Global Challenges and European Industrial Competitiveness, konkrétně Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment.
Výzva: Replacing hazardous substances in biocidal products
Cílem výzvy je vyvinout bezpečné a udržitelné alternativy k nebezpečným účinným látkám používaným v biocidních přípravcích pro ochranu dřeva a hubení hmyzu
Rozpočet na podporu je12 mil. EUR s předpokladem rozdělení na 3 projekty po cca 4 mil. EUR.
Období pro podávání přihlášek je od 26. 11. 2026 do 9. 3. 2027.
Klíčové požadavky:
- Podané návrhy musí být v souladu s rámcem Safe and Sustainable by Design.
- Očekává se spolupráce mezi výzkumnými institucemi, průmyslem a dalšími relevantními aktéry.
- Výsledky by měly přispět k ochraně zdraví, snížení environmentálních rizik a podpoře inovací v oblasti biocidů.
Jak se zapojit
- Přihlášky se podávají prostřednictvím https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon.
- Pro konzultaci a podporu při přípravě projektového návrhu se obraťte na národní kontaktní osobu pro tuto oblast Mgr. Janu Čejkovou z Technologického Centra Praha, viz https://www.tc.cz/cs/lide.
Proč se zapojit?
- Podpora vývoje inovativních, bezpečných a ekologicky šetrných řešení.
- Možnost spolupráce s evropskými partnery a přístup k významnému financování.
- Přínos pro ochranu veřejného zdraví, životního prostředí a udržitelnost průmyslu.
