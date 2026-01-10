Jak se zapojit do financování výzkumu – Vývoj nových účinných látek pro biocidní přípravky (Horizon Europe)

03/2025

Informace o příležitosti zapojit se do evropského programu Horizon Europe, který podporuje výzkum a inovace v souladu s cíli Evropské zelené dohody a strategií „Zero Pollution“. Program nabízí financování projektů zaměřených na nahrazení nebezpečných látek v biocidních přípravcích pro použití v konzervačních přípravcích pro dřevo (PT 8) a insekticidech, akaricidech a přípravcích k regulaci jiných členovců (PT 18).

O programu Horizon Europe

  • Horizon Europe je hlavní rámcový program EU pro výzkum a inovace na období 2021–2027.
  • Cílem je podpořit udržitelný rozvoj, ochranu zdraví a životního prostředí, inovace a konkurenceschopnost evropského průmyslu.
  • Projekty jsou realizovány konsorcii o minimálním počtu 3 partnerů ze 3 různých členských zemí EU nebo zemí asociovaných k projektu Horizon Europe, kde alespoň 1 z partnerů musí být z členské země EU.
  • Program Horizon Europe je rozdělen do pilířů; relevantní pro tuto oblast je Pillar II – Global Challenges and European Industrial Competitiveness, konkrétně Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment.

Výzva: Replacing hazardous substances in biocidal products

Cílem výzvy je vyvinout bezpečné a udržitelné alternativy k nebezpečným účinným látkám používaným v biocidních přípravcích pro ochranu dřeva a hubení hmyzu

Rozpočet na podporu je12 mil. EUR s předpokladem rozdělení na 3 projekty po cca 4 mil. EUR.

Období pro podávání přihlášek je od 26. 11. 2026 do 9. 3. 2027.

Klíčové požadavky:

  • Podané návrhy musí být v souladu s rámcem Safe and Sustainable by Design.
  • Očekává se spolupráce mezi výzkumnými institucemi, průmyslem a dalšími relevantními aktéry.
  • Výsledky by měly přispět k ochraně zdraví, snížení environmentálních rizik a podpoře inovací v oblasti biocidů.

Jak se zapojit

Proč se zapojit?

  • Podpora vývoje inovativních, bezpečných a ekologicky šetrných řešení.
  • Možnost spolupráce s evropskými partnery a přístup k významnému financování.
  • Přínos pro ochranu veřejného zdraví, životního prostředí a udržitelnost průmyslu.

