Nová směrnice MID podpoří elektromobilitu i vodík

Rada EU definitivně schválila revizi směrnice o měřicích přístrojích (MID), která přináší jednotné technické standardy pro klíčové technologie zelené tranzice. Nová pravidla se zaměřují především na nabíjecí stanice pro elektromobily, výdejníky stlačených plynů a měřiče tepelné energie. Tato harmonizace odstraní technické bariéry na jednotném trhu a usnadní masivní rozvoj dobíjecí infrastruktury, což je klíčové pro evropské ambice v oblasti čisté mobility.
Významnou novinkou je rozšíření působnosti na veškerá napájecí zařízení – nejen pro auta, ale nově i pro vlaky, lodě a letadla. Směrnice reaguje na praktické potřeby trhu a zavádí požadavky na snadnou vyměnitelnost kabelů v případě poškození nebo krádeže, aniž by tím utrpěl výkon zařízení. Modernizace se dočkaly i požadavky na displeje; u nabíječek a výdejníků plynů již nebude povinný fyzický displej na stojanu, ale data bude možné zobrazit přímo na obrazovce vozidla nebo v chytrém telefonu uživatele.
Strategickým bodem je podpora digitalizace a dekarbonizace průmyslu. Revidovaná pravidla nově počítají s měřením nastupujících plynů, jako je vodík, což je nezbytný krok pro zavádění vodíkových technologií v dopravě a výrobních procesech. Členské státy mají nyní 24 měsíců na implementaci pravidel do národních zákonů. Pro výrobce nabíječek a výdejníků plynů platí velkorysé přechodné období 48 měsíců, které poskytuje dostatečný čas na adaptaci výrobních linek na nové standardy.
