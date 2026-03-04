Nový magisterský studijní program „Zelené materiálové technologie“ na FMT VŠB-TUO otevírá dveře k udržitelnému průmyslu budoucnosti

Fakulta materiálově technologická VŠB-TUO (FMT) představuje nový profesně zaměřený magisterský studijní program Zelené materiálové technologie. Program klade důraz na propojení moderních technologií, materiálových věd a udržitelnosti tak, aby absolventi byli připraveni čelit nárokům současného i budoucího průmyslu a přispívat k efektivnímu využití materiálových a energetických zdrojů a ekologicky odpovědnému provozu technologií výroby a zpracování kovových materiálů.
Nový studijní program je určen uchazečům se zájmem o techniku a ochranu životního prostředí. „Naším cílem bylo vytvořit program, který reflektuje současné potřeby průmyslu, a zároveň připraví studenty na výzvy budoucnosti,“ říká Petr Lichý, garant studijního programu. Profesně zaměřený studijní program nabízí studentům nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti v oblasti materiálových věd, technologií a ochrany životního prostředí. Jedná se o dvouletý navazující magisterský studijní program, během jehož studia budou mít studenti příležitost absolvovat 12týdenní odbornou stáž ve spolupracujících firmách jako je např. ŽĎAS, KOVOLIT, Brembo, Maxion Wheels, MUBEA, První brněnská strojírna, Třinecké železárny ad.
„Studijní program Zelené materiálové technologie na VŠB – Technické univerzitě Ostrava je koncipován tak, aby absolventy připravil na reálné výzvy současného i budoucího průmyslu. Učí naše studenty nejen porozumět principům udržitelné výroby a zpracování materiálů, ale také je aktivně navrhovat a optimalizovat s ohledem na nízkoemisní a obnovitelné zdroje energie. Tento program je odpovědí na rostoucí poptávku firem po odbornících, kteří dokážou skloubit technické know-how s ekologickými požadavky současné evropské strategie Green Deal. Studenti tak získají praktické dovednosti v moderních laboratořích, zkušenosti z průmyslové praxe a schopnost řešit reálné technologické úkoly – ať už v předních společnostech metalurgického a energetického sektoru, nebo v oblasti výzkumu a vývoje.“ dodává Petr Lichý, garant studijního programu.
Zelené materiálové technologie jsou určeny všem, kteří chtějí být součástí technologické změny směrem k větší šetrnosti k životnímu prostředí a efektivnějšímu využívání zdrojů. FMT se soustředí na výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických studijních programech se zaměřením na: technologie přípravy, zpracování a recyklace materiálů; materiálové inženýrství; nanomateriály a nanotechnologie; biomateriály a biomechaniku, inovace a design zdravotnických prostředků; chemické a environmentální technologie; management kvality; ekonomiku a management v průmyslu; výpočetní technologie v materiálových vědách.
Přihlášky do programu jsou již otevřeny. Více informací o novém studijním programu Zelené materiálové technologie naleznete na webu fakulty.
