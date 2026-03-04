Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje přísnější pravidla pro nebezpečné látky v elektronice

Návrh reaguje na unijní směrnice a zavádí specifické výjimky pro využívání olova v průmyslových slitinách, skle či keramice. Současně upravuje proces podávání žádostí k Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA), čímž slaďuje českou administrativu s novými evropskými standardy.
Novela nařízení vlády č. 481/2012 Sb. představuje zásadní technickou aktualizaci, která reaguje na vývoj evropské legislativy (tzv. směrnice RoHS). Hlavním motivem je vyvážení ochrany životního prostředí s technickou realitou moderní výroby, kde v určitých případech stále neexistuje plnohodnotná náhrada za olovo. Novela stanovuje konkrétní limity a termíny pro materiály, u kterých současná technologie neumožňuje olovo zcela vyřadit.
Mezi nejdůležitější úpravy patří:
- Legování kovů: Olovo zůstává povoleným prvkem v oceli pro strojní obrábění (do 0,35 % hmotnosti), ve slitinách hliníku (do 0,4 %) a ve slitinách mědi (do 4 %). Tyto příměsi jsou klíčové pro mechanické vlastnosti a zpracovatelnost materiálů v průmyslu.
- Specializované pájky: Rozšiřuje se seznam výjimek pro pájky s vysokým bodem tavení (nad 85 % olova). Ty jsou nezbytné pro vnitřní propojení v polovodičových sestavách, zvukové měniče pracující v extrémních teplotách nad 200 °C nebo specifické světelné zdroje.
- Sklo a keramika: Výjimky se dotknou také olova ve skleněných nebo keramických částech elektroniky, které zajišťují specifické izolační či optické vlastnosti.
Významnou procesní změnou je přenesení vědeckých a technických úkolů na Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA). Výrobci, dovozci a distributoři již nebudou komunikovat pouze s národními orgány, ale žádosti o udělení, prodloužení nebo zrušení výjimek budou směřovat přímo k této centrální agentuře. Žadatelé budou muset nově předkládat velmi podrobné analýzy, včetně studií o dostupnosti alternativních látek a dopadů na životní cyklus výrobku.
