Ministerstvo zemědělství ulehčí byrokratické povinnosti zemědělců a upraví některé podmínky pro hospodaření šetrné k přírodě

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo úpravy nařízení vlády, která usnadní zemědělcům život. Přinesou méně papírování a také reagují na aktuální potřeby zemědělského sektoru. Materiály projednala vláda.
„Upravili jsme nařízení, abychom vyšli vstříc zemědělcům. Například už nebudou muset při žádosti o dotaci elektronicky dokládat, že chovají koně. Nově také podpoříme pěstování batátů v integrované produkci a ekologickém režimu, protože o tuto zeleninu se zvyšuje zájem,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Nařízení vlády o agroenvironmentálně-klimatických opatřeních
Cílem nařízení je zjednodušení podmínek pro žadatele o dotace. Ti už nebudou muset dokládat elektronický opis evidence chovu koní. Skutečnost, že chovají na svém hospodářství koně, je totiž možné zjistit z ústřední evidence zvířat. Podobně to už takto funguje u skotu, ovcí a koz. V rámci podopatření Krajinotvorné sady je o jeden měsíc, až do konce září, prodloužen termín pro údržbu travního porostu v meziřadí a příkmenném pásu a dále je navýšena sazba dotace ze 116 eur (2 812 korun) na 190 eur (4 605 korun). Nově bude možné kombinovat dotaci na meziplodiny s ekologickým zemědělstvím nebo dotaci na biopásy s agrolesnictvím. Agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou šetrná k životnímu prostředí. Dotace kompenzují zemědělcům zvýšené náklady a ušlé příjmy vzniklé kvůli náročnějšímu způsobu hospodaření. V letech 2023 až 2027 bude na tato opatření vyplaceno 18,5 miliardy korun z českého i unijního rozpočtu.
Nařízení vlády o ekologickém zemědělství
Mezi ekologicky pěstovanou zeleninu, na kterou je možné získat podporu, budou nově zařazeny i batáty, jako už nyní MZe podporuje například mrkev, okurku, cibuli, konzumní brambory atd. V rámci dotace na pěstování ostatních plodin bude nově možné pěstovat lupiny a vikve. Na podporu ekologického zemědělství je mezi roky 2023 až 2027 určeno přibližně 11,3 miliardy korun ze zdrojů ČR i EU. Podle předpokladu bude každoročně podporováno hospodaření v režimu ekologického zemědělství na ploše přibližně 750 tisíc hektarů.
Nařízení vlády o dobrých životních podmínkách zvířat
Důvodem změn je potřeba lépe postihovat a předcházet případům týrání v chovech zvířat. Nastavuje se také odstupňování sankce za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, aby výše udělené pokuty byla úměrná závažnosti spáchaného přestupku. Návrh reaguje na případy, kdy jsou zvířata z důvodu různých zdravotních komplikací nepovoleným způsobem vláčena či tažena na porážku. Na opatření dobré životní podmínky zvířat je pro roky 2023 až 2027 připraveno zhruba 3,7 miliardy korun z národních i evropských zdrojů.
