EKO-KOM má od ledna nového generálního ředitele

Od nového roku převzal vedení společnosti EKO-KOM Vít Vážan, kterého představenstvo jmenovalo novým generálním ředitelem. Zbyněk Kozel po téměř třiceti letech ve funkci přechází do role tajemníka společnosti zodpovědného za management vztahů mezi akcionáři, představenstvem, managementem společnosti a za podporu vztahů EKO-KOMu s veřejnou správou. Cílem této dlouhodobě plánované změny je zajistit plynulou kontinuitu řízení, podpořit strategický rozvoj a upevnit stabilitu společnosti.
Nastupující generální ředitel Vít Vážan přináší rozsáhlé zkušenosti z regulovaných a provozně náročných odvětví. Zaměří se na posílení každodenního fungování společnosti, modernizaci interních procesů a digitalizaci organizace. Jeho praxe v řízení složitých operací a vedení týmů v období změn přinášejí společnosti EKO-KOM potřebnou podporu pro další rozvoj v následujících letech.
„Mojí vizí je modernizovat fungování společnosti EKO-KOM dovnitř za současného zachování stability a dobré spolupráce s partnery z řad obcí a firem podílejících se na zhodnocování odpadu. Mou prioritou bude udržet spolehlivost, kterou naši partneři očekávají, a zároveň dále zlepšovat interní procesy, technologie a kvalitu poskytovaných služeb. Lepší práce s digitalizovanými informacemi nám umožní fungovat efektivněji a partnerům poskytne jasnější přehled o celém systému EKO-KOM. Věřím, že podnikneme kroky, které podpoří dlouhodobou stabilitu společnosti i rozvoj celého sektoru,“ uvedl Vít Vážan.
„EKO-KOM vstupuje po téměř 30 letech do období, ve kterém čekají systémové, regulatorní i provozní výzvy. Vnímáme, že je potřeba společnost na tuto dobu připravit a posílit její management i celkovou governance. Jsme přesvědčeni, že s Vítem Vážanem v čele bude společnost na tyto výzvy skvěle připravena,“ uvedl Radomil Mádr, předseda představenstva EKO-KOM, a doplnil: „Těší mě, že nové role tajemníka společnosti se rozhodl zhostit právě Zbyněk Kozel, který celý systém EKO-KOM od počátku formoval. Spolupráce těchto dvou osobností je pro mě jasným příslibem, že si EKO-KOM zachová roli lídra oběhového hospodářství v naší zemi.“
„Po mnoha letech provozního řízení přecházím do nové strategické role a pomohu zajistit EKO-KOMu hladkou přípravu na novou etapu fungování firmy v období nadcházejících legislativních a strukturálních změn. Nová role mi umožní se zcela zaměřit na klíčové výzvy, které před námi stojí,“ uvedl Zbyněk Kozel.
V souvislosti s modernizací firmy byla zřízena i nová pozice výkonného ředitele pro transformaci, kterou obsadil od 1. ledna Radek Bayer, dosavadní předseda dozorčí rady. Jako odborník na specifický odpadový segment se zaměří na posílení datové infrastruktury, digitalizaci procesů a zkvalitnění reportingu. Jeho úkolem bude zajistit, aby technologická transformace firmy probíhala plynule a v návaznosti na stabilní chod společnosti.
