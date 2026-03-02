MŽP podpoří regeneraci brownfieldů v uhelných regionech částkou 1,55 miliardy korun

Ministerstvo životního prostředí spouští v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace nový finanční nástroj nazvaný Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Podpora se bude poskytovat formou kombinace bezúročného úvěru a dotace a je určena pro projekty v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Obcím a dalším aktérům v uhelných regionech pomůže proměnit nevyužívané areály na komunitní a kulturní centra, školy, zdravotnická zařízení, centra sociálních služeb či kvalitní veřejná prostranství. K dispozici je celkem 1,55 miliardy korun.
Opuštěné areály a nevyužívané objekty v těžbou zasažených regionech představují dlouhodobou rozvojovou a často i ekologickou zátěž uhelných regionů – mnohdy blokují rozvoj území a snižují kvalitu života místních obyvatel. Nový finanční nástroj, který MŽP připravilo spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, pomůže obcím a městům tento stav postupně změnit.
„Chceme vracet život do míst, která byla dlouhé roky symbolem útlumu. Podpora kombinuje dotaci a bezúročný úvěr, což umožní realizovat i větší projekty s významným dopadem na místní komunity. Naším cílem je dát těmto místům nový smysl a pomoci obcím v uhelných regionech vytvářet kvalitní prostředí pro život,“ říká ministr životního prostředí Igor Červený.
Podpora se vztahuje primárně na projekty s veřejným přínosem, například v oblasti občanské vybavenosti, zdravotnictví, škol a školských zařízení nebo kulturních a komunitních center, které by bez této formy podpory nebyly ekonomicky realizovatelné. Pokrýt může 80 až 100 % způsobilých výdajů. Maximální výše těchto výdajů na jeden projekt činí 300 milionů korun v Ústeckém kraji a 100 milionů korun v kraji Karlovarském.
Prostředky spravuje a žádosti o podporu administruje Státní fond životního prostředí ČR. Jak bude finanční nástroj vypadat, upřesňuje Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR: „Finanční nástroj je nastaven jako kombinace přímé dotační podpory ve výši 36 až 45 % z celkových způsobilých výdajů a výhodné půjčky pokrývající 44 až 55 % způsobilých výdajů. Půjčka je bezúročná, neobsahuje žádné dodatečné poplatky, má splatnost až 10 let a možnost odkladu splácení až o 2 roky.“
Příjem žádostí probíhá prostřednictvím portálu AIS SFŽP ČR na webu zadosti.sfzp.cz od 12. března do 30. října 2026, přičemž celková alokace je rozdělena v poměru 1,2 miliardy korun pro Ústecký kraj a 350 milionů korun pro kraj Karlovarský. O finanční prostředky se může ucházet široký okruh veřejných subjektů, jako jsou obce, města, příspěvkové organizace a pro vybrané aktivity také obchodní společnosti a družstva.
„Tento finanční nástroj posune proměnu regionů dál tím, že pomůže měnit dlouhodobě zanedbaná místa na funkční, živé a kvalitní prostředí. Spravedlivá transformace tak přestane být jen pojmem na papíře a stane se skutečnou změnou, kterou lidé vidí ve svém okolí,“ dodává vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí Jan Kříž.
