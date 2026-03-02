Téměř 2 miliardy korun do lesů a zmírnění sankcí za nesplnění administrativních lhůt: 7. kolo podpory na rozvoj venkova přináší zjednodušení

Jednodušší a méně byrokraticky náročné bude pro žadatele vyřizování žádostí o dotace ze 7. kola rozvoje venkova ze Strategického plánu společné zemědělské politiky 2023–2027. Na nákup technologií, vodohospodářská opatření v lesích, výstavbu a rekonstrukce lesních cest a na diverzifikaci činností zemědělců poskytne Ministerstvo zemědělství (MZe) téměř 2 miliardy korun. Pravidla dotací schválil ministr zemědělství Martin Šebestyán.
„Pravidla pro dotace do lesů a na nezemědělské činnosti jsme zjednodušili a upustili jsme od některých sankcí, abychom tak žadatelům co nejvíce usnadnili papírování. Změny jsme provedli zejména s ohledem na nejčastější opomenutí žadatelů v předchozích kolech. Věřím proto, že naše úpravy přispějí k významnému snížení počtu zamítnutí a k celkově hladší realizaci projektů,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Zmírnění sankcí a zjednodušení Pravidel 7. kola bude spočívat například v tom, že žadatelé budou mít možnost nápravy v případě, že nesplní některé lhůty vyplývající z Pravidel. Dotace nebude hned zamítnuta, žadatel bude moci žádost doplnit nebo napravit konkrétní pochybení. Týkat se to bude lhůty pro doložení příloh, lhůty pro reakci na výzvu k doplnění žádosti o dotaci (včetně dodatečné výzvy) a lhůty pro podpis Dohody o poskytnutí dotace. Nápravné opatření bude umožněno též, pokud žadatel nesplní podmínku, že nemá formu společnosti s ručením omezeným s vydanými kmenovými listy. Pokud žadatel na výzvu kmenové listy zruší, zůstane dále zařazen mezi žádostmi o dotaci.
Také byla zcela zrušena sankce (ve výši 1 % poskytnuté dotace) za nedoložení Žádosti o platbu v termínu uvedeném v Žádosti o dotaci. V platnosti zůstává jen sankce za nedodržení maximální lhůty pro realizaci projektu a předložení Žádosti o platbu (tj. 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace). Nově nebude nutné dokládat povolení ke změně účelu využívání stavby k Žádosti o dotaci. Jeho doložení postačí až k Žádosti o platbu.
V 7. kole se rozdělí téměř 2 miliardy korun, které budou směřovat zejména na investice do nezemědělských činností jako je diverzifikace příjmů zemědělských podnikatelů a do lesnictví – konkrétně na investice do technologií a lesních cest, na neproduktivní investice a na vodohospodářská opatření v lesích. Lesníci získají dotace na výstavbu a rekonstrukci lesních cest, stroje pro práci v lese, technologie pro lesní školky nebo zpracování dřeva v lesních podnicích. Podpora pomůže také s vybudováním retenčních, protierozních a protipovodňových opatření na vodních tocích v lesích. Příspěvky pomohou také zlepšit návštěvnickou infrastrukturu vybudováním odpočinkových stanovišť, stezek, herních a naučných prvků a opatření k zajištění větší bezpečnosti návštěvníků lesa. Zemědělští podnikatelé pak mohou získat podporu na rozšíření své činnosti o nezemědělské podnikání v podobě řemeslných dílen, zpracování dřeva, stavebních prací, podnikání v agroturistice nebo výroby pelet.
Předběžná výše dotací v 7. kole rozvoje venkova
Intervence
Alokace (Kč)
Technologické investice v lesním hospodářství
455 625 000
Investice do lesnické infrastruktury
583 200 000
Vodohospodářská opatření v lesích
45 477 265
Neproduktivní investice v lesích
33 887 054
Investice do nezemědělských činností
729 000 000
Celkem
1 847 189 319
Konečná částka může být upravena podle aktuálního kurzového přepočtu, podle plnění finančního plánu, či může být navýšena o případné nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí.
Žádosti bude možné podat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 28. dubna 2026 od 8:00 do 19. května 2026 do 18:00.
Komentáře