Nejvíc bateriových systémů pro elektromobily v koncernu se nově vyrábí ve Škodě Auto

Investice ve výši 205 milionů eur do nové haly na montáž bateriových systémů Škody Auto v Mladé Boleslavi potvrzuje význam automobilového průmyslu pro českou ekonomiku. A také zásadní roli Škody Auto jako tahouna technologické transformace směrem k elektromobilitě. V Mladé Boleslavi díky tomu vzniká pracovní příležitost pro přibližně 600 rekvalifikovaných nebo nově přijatých zaměstnanců.
Nová hala o rozloze 55 000 m² umožní výrobu více než 1 100 bateriových systémů typu cell-to-pack denně, tedy až 335 000 ročně. Škoda Auto se tak – podle informací jejího vedení – stává největším výrobcem těchto systémů v rámci koncernu Volkswagen a prvním evropským závodem koncernu, který vyrábí bateriové systémy s články integrovanými do bloku pro velkosériové elektromobily.
„Automobilový průmysl je dlouhodobě páteří české ekonomiky. Podílí se přibližně desetinou na tvorbě hrubého domácího produktu a téměř čtvrtinou na celkovém exportu České republiky. Zaměstnává přímo či nepřímo stovky tisíc lidí. Investice Škoda Auto do výroby bateriových systémů je důkazem, že Česká republika si dokáže udržet své místo mezi technologickými lídry Evropy i v době zásadní transformace odvětví,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Automobilový sektor představuje zhruba 9–10 % HDP České republiky, více než 20 % průmyslové výroby a přibližně 24 % celkového vývozu. Česká republika patří dlouhodobě mezi největší výrobce osobních automobilů na obyvatele na světě. Podle údajů Svazu automobilového průmyslu bylo v roce 2025 vyrobeno víc než 1,4 milionu osobních automobilů, což představuje druhý nejsilnější rok v historii české produkce. Rekordního výsledku dosáhla také výroba autobusů.
Investice posiluje lokalizaci výroby v Evropě a přispívá k vyšší odolnosti dodavatelských řetězců. Pro Českou republiku to znamená upevnění pozice centra automobilové výroby s důrazem na moderní technologie, inovace a udržitelnost. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozvoj automobilového průmyslu dlouhodobě podporuje prostřednictvím národních programů podpory inovací, spoluprací s agenturami při realizaci strategických investic či aktivní účasti na evropských iniciativách v oblasti bateriových technologií a čisté mobility.
Slavnostního otevření nové haly se zúčastnili premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, předseda představenstva značky Volkswagen Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto Klaus Zellmer, představitelé Sdružení automobilového průmyslu či Svazu průmyslu a dopravy. Více informací o projektu jako takovém najdete na tomto místě.
