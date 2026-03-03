MPO zveřejnilo statistiku o kapalných biopalivech za rok 2025

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předkládá statistickou zprávu o využívání kapalných biopaliv v České republice.
Tento přehled připravuje Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO a obsahuje statistická data z vlastních šetření MPO, ze šetření ČSÚ, celní databáze a z informací MŽP. Předkládaná publikace poskytuje časovou řadu vývoje využívání kapalných biopaliv v České republice od roku 1992, kdy došlo k jejich prvnímu masivnějšímu rozšíření.
- Kapalná biopaliva za rok 2025[pdf, 1356 kB]
Komentáře