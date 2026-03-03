POPs pesticidy jako kontinuální výzva

Revoluce v zemědělské produkci za posledních několik dekád zcela proměnila způsob, jakým nahlížíme na pěstování zemědělských plodin.Ve stínutohotopokroku sealeskrývázávažný problém– pozůstatek v podobě pesticidů, které přetrvávají v půdě, vodě a živých organismech po celá desetiletí.Mezi jejich různými druhy zaujímají z hlediskarizikurčitěpřední místotzv.persistentní organické polutanty(POPs).
Tichá hrozba v našem životním prostředí
POPs pesticidy jsou třídou chemických látek, které mají čtyři alarmující vlastnosti: jsou vysoce toxické, mimořádně perzistentní v životním prostředí, schopné akumulace v živých tkáních a schopné se šířit na velké vzdálenosti od místa původního použití. Nejedná se pouze o abstraktní environmentální problémy; tyto chemikálie jsou spojovány s rakovinou, reprodukčními problémy a narušením imunitního systému u volně žijících živočichů i lidí.
Původní POPs pesticidy (patřící do skupiny označované jako „špinavá dvanáctka“) – aldrin, chlordan, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, mirex a toxafen – byly v polovině 20. století široce používány, než se jejich nebezpečnost stala nepopiratelnou. Od té doby se seznam rozšířil o další látky, jako je lindan, endosulfan, pentachlorfenol a dikofol, které jsou nyní regulovány Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 2001. Co činí tyto chemikálie obzvláště zákeřnými, je jejich perzistence. Rezidua DDT mohou v půdě přetrvávat po celá desetiletí. Hexachlorbenzen se rozkládá tak pomalu, že se i dlouho po ukončení aplikace nadále hromadí v potravinových řetězcích. Některé, jako například mirex, mají v životním prostředí poločas rozpadu až 10 let.
Národní implementační plány: plán opatření
Stockholmská úmluva nejen zakazuje POPs, ale také vyžaduje, aby každá signatářská země vypracovala národní implementační plán (NIP), který inventarizuje tyto látky, posuzuje kontaminaci a nastiňuje konkrétní kroky k jejich eliminaci a sanaci. NIP slouží jako komplexní plán, který podrobně popisuje vše od historických vzorců výroby a používání až po současné zásoby, kontaminovaná místa a mezery v předpisech. Pokud jde konkrétně o pesticidy, musí NIP řešit několik zásadních otázek: Byly tyto látky vyráběny v tuzemsku? Jaké množství bylo dovezeno a kdy? Kde byly použity a v jakém množství? Existují ještě zásoby? Existují kontaminovaná místa, která vyžadují sanaci? Jaké právní rámce upravují jejich kontrolu?
Odpovědi na tyto otázky se v jednotlivých zemích, se kterými RECETOX v rámci svého zapojení ve Stockholmské úmluvě dlouhodobě spolupracuje, výrazně liší, což odráží odlišné zemědělské postupy, průmyslovou historii a regulační kapacity. Zkušenosti Gruzie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Severní Makedonie a Kazachstánu ilustrují jak společné výzvy, tak rozmanité přístupy k řešení tohoto problému.
Pět národů, pět příběhů
Gruzie: Břemeno Iagluja
Příběh POPs pesticidů v Gruzii se točí kolem jediného, ale obrovského problému: skládky Iagluja. Tato 4 hektary velká skládka, která se nachází na hoře Iagluja ve východní Gruzii, byla v provozu v letech 1976 až 1985. Během této doby bylo do příkopů, sarkofágů a jam uloženo 2 700 tun zastaralých pesticidů. Rozsah kontaminace je ohromující. Současné odhady naznačují, že skládka obsahuje přibližně 4 000–6 000 tun smíšených POPs pesticidů a agrochemikálií, spolu s 19 000–22 000 tunami mírně až středně kontaminované půdy a dalšími 8 000–8 500 tunami silně kontaminovaného materiálu.
„Laboratorní výsledky 71 vzorků půdy ukázaly, že 11 vzorků obsahovalo POPs, zatímco 47 vzorků obsahovalo jak POPs, tak neidentifikované chemikálie,“ uvádí inventární zpráva. Mezi detekovanými látkami byl heptachlor, alfa-HCH, gama-HCH (lindan), DDT a DDE, tedy skutečný koktejl toxických sloučenin. Gruzie dosáhla pokroku díky mezinárodní spolupráci. V letech 2012 až 2016 usnadnil projekt financovaný EU vývoz 220 tun z Iagluja do Francie a Belgie za účelem spalování. Stejný osud potkal dalších 208 tun z regionu Kacheti. Na místě však zůstává přibližně 2 628 tun, které čekají na zničení. Důležité je, že Gruzie již nevyrábí ani nedováží pesticidy typu POPs. Současné používání pesticidů dramaticky pokleslo – z 35 kg/hektar v době sovětských zemědělských praktik na současný povolený limit pouhého 1 kg/hektar. Země také zavedla přísné předpisy a v národní legislativě je nyní uvedeno 55 látek, které jsou zakázány nebo přísně omezeny. Částečně se tak stalo právě díky Stockholmské úmluvě.
Bosna a Hercegovina: Nerovnoměrný pokrok
Bosna a Hercegovina představuje složitější regulační situaci. Země provedla první komplexní inventarizaci pentachlorfenolu a dikofolu – chemických látek přidaných na seznam zakázaných látek Stockholmské úmluvy v letech 2015 a 2019 – protože tyto látky nebyly zahrnuty do národního implementačního plánu z roku 2015. Dobrá zpráva je, že pentachlorfenol, ani dikofol se v Bosně a Hercegovině nikdy nevyráběly. Celní údaje z let 2013 až 2023 potvrzují, že kromě minimálních množství (0,01–0,05 kg) klasifikovaných jako analytické standardy pro laboratorní použití nedošlo prakticky k žádnému komerčnímu dovozu. Monitorovací programy prováděné Agenturou pro bezpečnost potravin v letech 2018, 2022 a 2023 neobjevily rezidua žádné z těchto látek v potravinových vzorcích.
Výzva spočívá v harmonizaci předpisů. „Právní rámec pro nakládání s chemickými látkami a odpady, výrobu pesticidů a kontrolu dovozu produktů v Bosně a Hercegovině zůstává neharmonizovaný,“ uvádí se v inventarizaci. Republika srbská vypracovala komplexnější předpisy týkající se chemické bezpečnosti, zatímco Federace Bosny a Hercegoviny a okres Brčko nemají úplný rámec pro nakládání s pesticidy a nebezpečnými odpady. Inventarizace identifikovala významné mezery v předpisech: dikofol není zahrnut do předpisů o odpadních vodách v Republice srbské, přestože je podle směrnic EU prioritní látkou. Pentachlorfenol není zahrnut do předpisů o bezpečnosti potravin. Normy pro kontaminaci půdy těmito látkami jsou neúplné nebo zcela chybí.
Možná největší obavy vyvolává skutečnost, že ačkoli neexistují žádné potvrzené zásoby, potenciální historická kontaminace v bývalých provozech na konzervaci dřeva zůstává problémem, který vyžaduje další posouzení vlivu na životní prostředí. Opuštěný závod Impregnacija Vitez, který byl v provozu od roku 1899 a u kterého byla potvrzena kontaminace PAH, představuje typ historického průmyslového areálu, kde by kontaminace pentachlorfenolu mohla přetrvávat bez povšimnutí.
Černá Hora: Čistý štít
Z pěti zkoumaných zemí představuje Černá Hora nejjednodušší případ. Tato země nikdy neměla zařízení na výrobu pesticidů a od roku 2006 nedováží pesticidy typu POPs. Historické záznamy ukazují omezené použití. DDT bylo nejrozsáhleji používáno v letech 1956–1957 v rámci rozsáhlých kampaní proti bekyni velkohlavé, při nichž bylo ošetřeno 68 047 hektarů 118 030 kg insekticidu. Jiné látky kategorie POPs, jako endrin, toxafen, aldrin a dieldrin, byly lokálně používány v letech 1968–1977. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by se, kdy používaly chlordan, heptachlor, mirex nebo hexachlorbenzen.
Poslední množství produktů na bázi lindanu a endosulfanu bylo dovezeno v roce 2006 a zcela rozdistribuováno. Po roce 2009 nebyla vydána žádná další dovozní povolení pro přípravky na ochranu rostlin na bázi perzistentních organických znečišťujících látek. Některé biocidy na bázi endosulfanu se dovážely až do roku 2013 pro dezinfekci stájí a sklepů, ale i to již bylo ukončeno. Regulační rámec Černé Hory je robustní. Zákon o přípravcích na ochranu rostlin, který je v souladu s nařízením EU č. 1107/2009, vyžaduje každoroční zveřejnění povolených účinných látek – a od prvního zveřejnění v roce 2009 se na žádném seznamu neobjevily žádné pesticidy obsahující perzistentní organické polutanty.
Dobrou zprávou je, že monitorování funguje. Programy sledující rezidua pesticidů v potravinách fungují od roku 2009 a výsledky se od roku 2013 předávají Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin. Monitorování zemědělské půdy z hlediska životního prostředí bylo zahájeno v roce 2012. „Do roku 2024 nebyly v odebraných vzorcích potravin a krmiv nalezeny žádné rezidua organochlorových pesticidů,“ potvrzuje zpráva. Podobně ani odběry vzorků půdy nezjistily na monitorovaných místech žádné rezidua perzistentních organických znečišťujících látek.
Severní Makedonie: Odkaz lindanu
Severní Makedonie čelí snad nejdramatičtější kontaminaci ze všech balkánských zemí – přímému důsledku průmyslové výroby lindanu v letech 1964 až 1977. Společnost Organic Chemical Industry of Skopje (OHIS) vyrobila přibližně 2 800 tun lindanu (gama-HCH) fotochemickou chlorací benzenu. Ale za každou vyrobenou tunu lindanu vzniklo při tomto procesu 8–10 tun neaktivních izomerů alfa-HCH, beta a delta-HCH, které byly jednoduše vyhozeny na místě. Výsledek: odhadem 25 000–30 000 tun toxického odpadu bylo nesprávně uloženo na dvou skládkách v areálu závodu.
Kontaminace nezůstala omezena na dané místo. „Velká skládka má plochu 5 270 metrů čtverečních a nemá žádné betonové nepropustné dno, které by chránilo podloží před prosakováním kontaminovaného výluhu,“ odhalilo podrobné vyšetřování lokality. Vzorky podzemní vody z 15 monitorovacích vrtů překročily všechny intervenční hodnoty pro HCH. Ještě více alarmující bylo, že vzorky zeleniny z blízkých obytných oblastí vykazovaly hladiny alfa-HCH překračující maximální limity reziduí v petrželce a zelí.
Druhý kontaminovaný areál v Pelenica-Rupa, který se nachází 10 km jihovýchodně od Skopje, představuje stejně závažný problém. V roce 1976 zde bylo uloženo přibližně 8 000 m3 odpadu delta-HCH nikoli v betonovém sarkofágu, který byl původně navržen pro jeho uložení, ale přímo do staré hliněné jámy. Průzkum lokality odhalil čistý odpad HCH v koncentracích mezi 220 000 a 330 000 mg/kg, přičemž nebylo dosaženo vertikálního vymezení kontaminace. „Lokalita představuje přímé a nepřijatelné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí,“ uzavřelo hodnocení.
Severní Makedonie však dosáhla pozoruhodného pokroku. Od roku 2015 byl v rámci projektu financovaného GEF s podporou 3,1 milionu dolarů zahájen systematický sanační proces v OHIS. V rámci tohoto úsilí byl vytvořen právní rámec, vypracovány technické pokyny, proškolen personál, a především byla zahájena samotná sanace. Od roku 2021 do současnosti bylo vykopáno 1 969 tun odpadu HCH a 587 tun kontaminované půdy, které byly zabaleny do kontejnerů schválených OSN a vyvezeny k likvidaci. Vláda také zřídila environmentální fond s více partnery, aby zajistila udržitelnost i po skončení financování projektu. K dnešnímu dni bylo na pokračující sanační práce mobilizováno přibližně 8 milionů USD. Práce však zdaleka nejsou u konce. Na menší skládce OHIS zůstává odhadem 4 400 tun odpadu, jehož likvidace si vyžádá přibližně 10,5 milionu EUR. Větší skládka obsahuje zhruba 53 000 tun odpadu a náklady na sanaci se odhadují na 140 milionů EUR. Lokalita Pelenica-Rupa si vyžádá 1 až 90 milionů USD, v závislosti na zvolené sanační strategii.
Kazachstán: Pozůstatek sovětského zemědělství
Problém POPs pesticidů v Kazachstánu odráží obrovský rozsah ambicí sovětského zemědělství. Na rozdíl od jiných zemí nepochází kontaminace Kazachstánu z domácí produkce – země nikdy nevyráběla POPs pesticidy, ale z masivního dovozu během kampaně Virgin Soil (1954–1965) a následujících desetiletí intenzivního zemědělství. Národní inventarizace z let 2022–2023 odhalila skutečný rozsah tohoto pozůstatku: 165 kontaminovaných lokalit v 15 regionech s více než 1 288 tunami zaznamenaných pesticidů a kontaminovaných materiálů. Zjištění jsou alarmující: na několika lokalitách překročily hladiny DDT a hexachlorbenzenu maximální přípustné koncentrace více než 50 000krát.
Kontaminace je různorodá a znepokojivá. Zahrnuje bývalé sklady pesticidů, z nichž mnohé jsou nyní v ruinách se zřícenými střechami a zničenými zdmi; letiště pro zemědělská letadla-rozprašovače, kde se míchaly a nakládaly pesticidy pro letecké postřikování; skládky obsahující zastaralé pesticidy, které byly jednoduše pokryty zeminou; a rozsáhlé oblasti kontaminované půdy, kde nesprávné skladování vedlo k rozsáhlému znečištění půdy. Jedno zvláště znepokojivé místo, bývalý sklad Bogorodka v oblasti Akmola, obsahuje 1 631 kg neidentifikovaných pevných pesticidů a 30 kg pesticidů na bázi rtuti. Vzorky půdy z tohoto místa vykazovaly kontaminaci překračující limity pro aldrin, alfa-HCH, beta-HCH, DDT, delta-HCH, dikofol, endosulfan, endrin, heptachlor epoxid, gama-HCH (lindan), hexachlorbenzena methoxychlor – v podstatě celé spektrum zakázaných organochlorových pesticidů.
Na skládce pesticidů v Pavlodaru se nachází 402,5 litrů různých kapalných pesticidů v poškozených nádobách. Analýza půdy odhalila překročení limitů pro aldrin, alfa- a beta-HCH, DDT a jeho metabolity DDD a DDE, delta-HCH, dikofol, dieldrin, endosulfan, endrin, gama-HCH, heptachlor a methoxychlor. Stejně znepokojivá je i to, že mnoho lokalit postrádá základní bezpečnostní opatření – nejsou oploceny, nemají varovné značky, což umožňuje hospodářským zvířatům a lidem volně se pohybovat po kontaminovaných oblastech. Inventarizační týmy zdokumentovaly lokality, kde špatně udržovaná nebo zničená zařízení zvyšují riziko expozice lidí a životního prostředí.
Přesto však přetrvávají závažné nedostatky. Kazachstán nemá dostatečnou infrastrukturu pro bezpečné nakládání s perzistentními organickými látkami – prostě není dostatek zařízení schopných tyto látky zpracovávat nebo ničit. Historické záznamy jsou neúplné; velká část dokumentace byla ztracena během administrativních reforem po rozpadu Sovětského svazu. Ačkoli se používání pesticidů snížilo z 0,57 kg/ha v roce 1987 na 0,13 kg/ha v roce 1997, v posledních letech došlo k jeho opětovnému nárůstu, kdy byly v roce 2022 herbicidy na bázi glyfosátu aplikovány na přibližně 2,6 milionu hektarů.
Cesta vpřed vyžaduje značné investice. Kazachstán začal vypracovávat akční plány s krátkodobými prioritami (1–3 roky), které zahrnují zabezpečení lokalit oplocením, digitalizaci údajů o zásobách a provádění kampaní na zvýšení povědomí veřejnosti. Střednědobé cíle (4–6 let) se zaměřují na vývoj centralizovaných databází a modernizaci infrastruktury pro likvidaci. Dlouhodobé cíle (7–10 let) kladou důraz na komplexní sanaci lokalit a harmonizaci předpisů s mezinárodními normami.
Cesta vpřed
Zkušenosti těchto pěti zemí odhalují jak pokrok, tak přetrvávající výzvy. Pozitivní je, že používání POPs pesticidů bylo v podstatě ukončeno ve všech regionech. Regulační rámce, i když nedokonalé, obecně tyto látky zakazují. Mezinárodní spolupráce umožnila likvidaci stovek tun zastaralých zásob. Rozsah zbývající práce je však obrovský. Bosna a Hercegovina musí harmonizovat předpisy v rámci své složité jurisdikční struktury a řešit zjištěné nedostatky v normách pro odpadní vody, půdu a bezpečnost potravin. Gruzie musí řešit obrovský problém sanace v Iagluja, kde čekají na zpracování tisíce tun kontaminovaného materiálu. Severní Makedonie čelí problému zajištění financování pro dokončení sanace dvou velkých lokalit. A Kazachstán čelí 165 kontaminovaným lokalitám rozptýleným na obrovské vzdálenosti, které vyžadují jak okamžité snížení rizika, tak dlouhodobé sanační strategie.
Finanční požadavky jsou stejně tak znepokojivé. Severní Makedonie potřebuje 150–240 milionů EUR na kompletní sanaci svých lokalit zamořených lindanem. Kazachstán potřebuje značné investice do infrastruktury pro likvidaci odpadů a zabezpečení lokalit v 15 regionech. Gruzínská lokalita Iagluja čeká na financování odstranění zbývajících kontaminovaných materiálů. Doporučení jsou ve všech zemích jasná: posílit monitorovací programy, zejména pro staré kontaminace; vybudovat laboratorní zařízení a státní kapacity pro prosazování opatření; harmonizovat předpisy s normami EU; vyvinout adekvátní infrastrukturu pro likvidaci; a udržovat mezinárodní spolupráci při likvidaci zásob a sanaci lokalit.
Snad nejdůležitější je, že tyto inventarizace dokazují hodnotu transparentnosti a systematického hodnocení. Tím, že se tyto země upřímně vyrovnávají s toxickými pozůstatky zemědělské a průmyslové výroby, vytvářejí základ pro účinnou sanaci a prevenci. Podrobné průzkumy lokalit OHIS a Pelenica-Rupa v Severní Makedonii, komplexní monitorovací programy v Černé Hoře, analýza mezer v předpisech v Bosně a Hercegovině, hodnocení lokality Iagluja v Gruzii a rozsáhlá inventarizace Kazachstánu na období 2022–2023 představují zásadní kroky k obnově životního prostředí. POPs pesticidy, které před desítkami let kontaminovaly jejich životní prostředí, nezmizí přes noc. Lokalita v Kazachstánu, kde úroveň kontaminace překračuje bezpečné limity až 50 000krát, ilustruje rozsah tohoto problému. Odkaz lindanu v Severní Makedonii, kde je třeba sanovat desítky tisíc tun, ukazuje dlouhodobé důsledky průmyslové chemické výroby.
Ale díky vytrvalému úsilí a mezinárodní podpoře lze jejich hrozbu neutralizovat. Práce pokračuje – jedno kontaminované místo, jedna mezera v předpisech, jeden monitorovací program za druhým. Pro země, které se zotavují z desetiletí používání těchto chemikálií, ať už v rámci sovětských zemědělských kampaní nebo průmyslové výroby v době Jugoslávie, je cesta k obnově životního prostředí dlouhá. Jak však dokazuje úspěch Černé Hory, odhodlané sanační úsilí Severní Makedonie a komplexní inventarizace Kazachstánu, je to možné. Dědictví POPs pesticidů nám připomíná, že chemikálie, které používáme dnes, vytvářejí environmentální výzvy zítřka. Poučením se ze zkušeností těchto pěti zemí, jejich pokroku a odhodlání k sanaci můžeme lépe pochopit jak náklady na přetrvávající znečištění, tak odhodlané úsilí potřebné k jeho překonání.
