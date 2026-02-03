EU podpoří přeshraniční energii a vodík

Evropská komise rozdělí téměř 650 milionů eur z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) na podporu 14 přeshraničních projektů energetické infrastruktury. Cílem je posílit energetickou bezpečnost EU, lepší integraci obnovitelných zdrojů a tím i konkurenceschopnost evropského průmyslu. Jde o druhou výzvu v rámci nového seznamu projektů společného a vzájemného zájmu (PCI/PMI).
Podpora směřuje zejména do elektrických sítí a chytrých gridů (cca 470 mil. eur) a do vodíkové infrastruktury (více než 176 mil. eur). Poprvé budou prostředky CEF ve větším rozsahu využity také na ochranu kritické energetické infrastruktury a na realizaci vodíkových projektů, což signalizuje přechod od plánování k praktické výstavbě.
Mezi podpořenými projekty jsou modernizace přečerpávacích elektráren (Španělsko, Slovensko), posílení odolnosti energetické infrastruktury v Pobaltí, chytré sítě mezi Rumunskem a Bulharskem či první velký přeshraniční podzemní sklad vodíku v Německu. Financovány jsou také studie vodíkových sítí v několika státech včetně Slovenska a Rakouska.
Česká republika tentokrát mezi příjemci grantů není. EU signalizuje, že bude v příštích letech masivně investovat do přeshraničních sítí, akumulace energie, chytrých řešení a vodíku. Pro ČR to je příležitost aktivně se zapojit do dalších výzev CEF (další je plánována na 2. čtvrtletí 2026), připravit kvalitní projekty s přeshraničním dopadem a posílit spolupráci se sousedními státy. Pro české firmy a energetické společnosti se zároveň otevírají obchodní příležitosti jako dodavatelé technologií, know-how a služeb u financovaných projektů v celé EU.
Komentáře