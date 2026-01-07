Rok 2025: konec iluze snadných výnosů na trhu služeb výkonové rovnováhy

Rok 2025 přinesl na trhu se službami výkonové rovnováhy (SVR) výrazné změny. Pokračující pokles cen napříč jednotlivými službami, vyšší cenová volatilita a vstup do mezinárodního trhu ALPACA vedly k posílení konkurence a ke změně podmínek, za nichž se účast na trhu ekonomicky vyplácí.
Vývoj trhu ukazuje, že samotná účast již nezaručuje stabilní výnosy a stále větší roli hraje řízení rizik a schopnost reagovat na proměnlivé tržní podmínky. Data za rok 2025 potvrzují pokračující tlak na ceny jednotlivých služeb SVR. U služby aFRR+, která patří mezi nejvyužívanější produkty, došlo k meziročnímu poklesu přibližně o 34 %, přičemž průměrná cena dosáhla úrovně 16,2 EUR/MW/h. Vývoj byl ovlivněn zejména zářijovým vstupem českého trhu do mezinárodního mechanismu ALPACA, tedy společného trhu rezervovaného výkonu s Německem a Rakouskem. Pokles zaznamenala také služba mFRR, která se vyznačuje nižší frekvencí aktivací, s průměrnými cenami kolem 16,8 EUR/MW/h.
U primární regulace (FCR) se celoroční průměr snížil na 15,3 EUR/MW/h, což odpovídá meziročnímu poklesu zhruba o 40 %. Podle Matěje Hrubého, obchodního ředitele společnosti EIFlexi, byly dosažené průměrné ceny pro část účastníků trhu překvapivé. „Už během léta trh zaznamenal období výrazného poklesu, kdy ceny aFRR+ klesly na velmi nízké úrovně. Po září sice došlo k dočasnému oživení, to však nebylo dlouhodobé a při zvýšené volatilitě ceny opět směřovaly dolů,“ uvádí Hrubý. Ke konci roku se podle něj ceny během vánočního období pohybovaly přibližně mezi 2 až 3 EUR/MW/h.
Jednatel společnosti EIFlexi Jiří Strnad hodnotí rok 2025 z hlediska vývoje trhu spíše jako přechodové období. „Pokračující tlak na ceny zvýrazňuje rozdíly mezi jednotlivými agregátory. Volatilita spojená se zapojením do trhu ALPACA ukazuje, jak komplexní se proces bidování stal a jak důležitá je práce s rizikem,“ uvádí Strnad. Zároveň upozorňuje, že trh se službami výkonové rovnováhy je zatím pouze omezeně ovlivněn rozvojem nových bateriových instalací.
Volatilitu služby aFRR+ ilustruje vývoj po spuštění trhu ALPACA, kdy pouze v omezeném počtu dnů dosahovala průměrná denní cena vyšších hodnot než u čistě tuzemských služeb mFRR+ a mFRR5. Charakteristickým rysem aFRR zůstává struktura trhu rozdělená do šesti čtyřhodinových obchodních period, v jejichž rámci dochází k výrazným cenovým výkyvům. Zatímco v některých periodách se průměrné ceny pohybují kolem jednotek EUR/MW/h, v jiných mohou krátkodobě přesahovat i desítky EUR/MW/h.
Z pohledu celého dne i delšího časového horizontu však aFRR+ setrvává na nižší cenové úrovni než mFRR. Výhled na rok 2026 naznačuje pokračování tohoto trendu. „Vysoutěžený vážený průměr dlouhodobého kontraktu aFRR+ ze strany ČEPS na první pololetí roku 2026 se pohybuje okolo 14,6 EUR/MW/h a lze očekávat, že zhruba na této úrovni se bude formovat i denní trh,“ uvádí Hrubý. Zároveň upozorňuje, že přesná cenová predikce zůstává obtížná vzhledem k přetrvávající nestabilitě trhu. Rok 2025 tak potvrdil, že trh se službami výkonové rovnováhy vstoupil do nové fáze. Nižší cenové hladiny, vyšší konkurence a výrazná volatilita zvyšují nároky na řízení rizik i na strategické rozhodování jednotlivých účastníků trhu. Do roku 2026 vstupuje trh s omezenějším prostorem pro chyby a s rostoucím důrazem na efektivitu a flexibilitu.
