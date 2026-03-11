Praha podpořila městské části při podávání žádostí o dotace v oblasti obnovitelných zdrojů v energetice

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání udělila souhlas městským částem Praha 3, Praha 5, Praha 7, Březiněves a Suchdol s podáním žádostí o podporu v rámci dotačního programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) na uskutečnění svých připravených projektů.
Program podporuje výstavbu nových fotovoltaických elektráren (FVE) a souvisejících technologií, jeho smyslem je tak přechod na obnovitelné zdroje energie v souladu s cíli EU. Dotace poskytuje Státní fond životního prostředí ČR. „Ušetřit na účtech za energie je vždy žádoucí a jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je obstarat si energii vlastní. Proto se jako město Praha dlouhodobě snažíme podporovat rozvoj energetické nezávislosti nejen města, ale i městských částí,“ říká Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro finance, rozpočet, fondy a podporu podnikání.
„Praha chce být městem, které v energetice myslí dopředu a dokáže pomáhat i svým městským částem s přípravou smysluplných projektů. Podpora žádostí o dotace na fotovoltaické elektrárny a související technologie je konkrétním krokem, jak posilovat energetickou soběstačnost veřejných budov, snižovat provozní náklady a využívat dostupné externí zdroje co nejefektivněji. Jsem rád, že se do tohoto směru zapojují školy, radnice i další městské objekty napříč Prahou,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Městská část Praha 7 požádala koncem loňského roku hlavní město o udělení souhlasu s podáním žádosti o podporu z dotačního programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) konkrétně na realizaci projektu nazvaného Instalace FVE pro bytové domy Tusarova 42 a Za Papírnou 7. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 2 800 000 Kč, z toho předpokládaná výše dotace, která je předmětem žádosti, činí 900 000 Kč.
Městská část Praha 3 žádala letos v lednu o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci poskytovanou Státním fondem životního prostředí ČR na projekt Komunální energetika v Praze 3 – fotovoltaické elektrárny. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 9 968 700 Kč, z toho předpokládaná výše dotace, která je předmětem žádosti, činí 2 670 138 Kč.
Také městská část Praha – Březiněves požádala začátkem letošního roku hlavní město o udělení souhlasu s podáním žádosti o podporu v rámci výzvy RES+ na realizaci investiční akce Oprava střechy, elektroinstalace a instalace FVE. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 2 800 000 Kč, z toho předpokládaná výše dotace je 1 600 000 Kč. O udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci na akci Instalace FVE Suchdol – budovy ZŠ, MŠ Gagarinova, budova radnice zažádala i městská část Praha – Suchdol. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 6 750 000 Kč, z toho předpokládaná výše dotace, která je předmětem žádosti, činí 2 050 000 Kč.
A úspěšně požádala koncem ledna 2026 hlavní město o souhlas při podávání žádostí o dotace v oblasti obnovitelných zdrojů v energetice v neposlední řadě také městská část Praha 5. Konkrétně se jednalo o podporu projektu Fotovoltaika na objektech ZŠ Weberova a ZŠ Pod Žvahovem v MČ Praha 5. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 13 446 000 Kč, z toho předpokládaná dotace, která je předmětem žádosti, činí 3 984 380 Kč.
Komentáře