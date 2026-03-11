03/2025

SOVAK zve na konferenci Pitná voda 2026

11. 3. 2026| zdroj: SOVAK0

2553418846_c3a40a8f1e_c
zdroj: Flickr

Tábor se na začátku června 2026 stane centrem českého vodárenství. V prostorách Hotel Palcát Tábor se od 1. do 4. června uskuteční tradiční konference Pitná voda, kterou pořádá společnost ENVI-PUR, s. r. o. ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR z. s. - CZWA a W&ET Teamem.

Do jihočeského města dorazí více než tři stovky specialistů – od provozovatelů úpraven vody přes vědce a výzkumníky až po zástupce státní správy a projekčních firem. Hlavním cílem konference, jejímž mediálním partnerem je i časopis Sovak, je výměna zkušeností, sdílení nejnovějších poznatků a hledání inspirace pro další rozvoj zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou. Program nabídne desítky odborných přednášek, keynote vystoupení předních expertů, diskuzní panely i tematické pracovní skupiny. Chybět nebudou ani firemní prezentace a výstavka technologií, které ukážou nejmodernější řešení pro praxi.

Reakce na klimatické změny i novou legislativu

Jedním z hlavních témat budou strategické výzvy současného vodárenství. Odborníci se zaměří například na dopady klimatické změny na kvalitu a dostupnost vodních zdrojů, implementaci nové evropské legislativy v České republice nebo otázky ekonomiky a udržitelného financování vodárenské infrastruktury. Diskuze se povedou také o dlouhodobých trendech kvality povrchových a podzemních vod, moderních metodách monitoringu a predikce či možnostech využívání alternativních zdrojů a recyklace vody.

Moderní technologie v hlavní roli

Významná část programu bude věnována technologiím úpravy vody. Vedle optimalizace klasických procesů, jako je koagulace, filtrace či sorpce se pozornost zaměří na pokročilé technologie – například ozonizaci, AOP procesy, UV dezinfekci nebo membránové systémy využitelné jak v malých obcích, tak ve velkých úpravnách vody. Samostatný blok bude patřit mikropolutantům, zejména problematice PFAS, pesticidů, jejich metabolitů či farmak v pitné vodě. Odborníci představí národní monitoring i konkrétní technologie odstraňování těchto látek – od aktivního uhlí po pokročilé procesy.

Digitalizace, kyberbezpečnost i umělá inteligence

Vodárenství se stále více opírá o digitalizaci a automatizaci. Účastníci konference se seznámí s možnostmi využití umělé inteligence pro řízení úpraven vody, digitálními dvojčaty a prediktivními modely. Pozornost bude věnována také kyberbezpečnosti vodárenské infrastruktury a nové generaci SCADA systémů. Program doplní témata vodárenské mikrobiologie, energetické efektivity provozů, využívání obnovitelných zdrojů energie či snižování uhlíkové stopy. Chybět nebudou ani diskuze o rizikové analýze a plánech bezpečného zásobování vodou (WSP), vzdělávání a budoucnosti oboru nebo sekce Young Water Professionals, zaměřená na nastupující generaci odborníků.

Odbornost i neformální setkávání

Konference Pitná voda však není jen o odborných prezentacích. Důležitou roli hraje i prostor pro neformální setkávání, navazování nových profesních kontaktů a sdílení zkušeností z provozní praxe. Součástí programu bude také společenský večer. Tábor tak na několik dní přivítá špičky českého vodárenství a stane se místem, kde se bude diskutovat o budoucnosti zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou – o tématu, které se dotýká každého z nás.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ