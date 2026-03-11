SOVAK zve na konferenci Pitná voda 2026

Tábor se na začátku června 2026 stane centrem českého vodárenství. V prostorách Hotel Palcát Tábor se od 1. do 4. června uskuteční tradiční konference Pitná voda, kterou pořádá společnost ENVI-PUR, s. r. o. ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR z. s. - CZWA a W&ET Teamem.
Do jihočeského města dorazí více než tři stovky specialistů – od provozovatelů úpraven vody přes vědce a výzkumníky až po zástupce státní správy a projekčních firem. Hlavním cílem konference, jejímž mediálním partnerem je i časopis Sovak, je výměna zkušeností, sdílení nejnovějších poznatků a hledání inspirace pro další rozvoj zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou. Program nabídne desítky odborných přednášek, keynote vystoupení předních expertů, diskuzní panely i tematické pracovní skupiny. Chybět nebudou ani firemní prezentace a výstavka technologií, které ukážou nejmodernější řešení pro praxi.
Reakce na klimatické změny i novou legislativu
Jedním z hlavních témat budou strategické výzvy současného vodárenství. Odborníci se zaměří například na dopady klimatické změny na kvalitu a dostupnost vodních zdrojů, implementaci nové evropské legislativy v České republice nebo otázky ekonomiky a udržitelného financování vodárenské infrastruktury. Diskuze se povedou také o dlouhodobých trendech kvality povrchových a podzemních vod, moderních metodách monitoringu a predikce či možnostech využívání alternativních zdrojů a recyklace vody.
Moderní technologie v hlavní roli
Významná část programu bude věnována technologiím úpravy vody. Vedle optimalizace klasických procesů, jako je koagulace, filtrace či sorpce se pozornost zaměří na pokročilé technologie – například ozonizaci, AOP procesy, UV dezinfekci nebo membránové systémy využitelné jak v malých obcích, tak ve velkých úpravnách vody. Samostatný blok bude patřit mikropolutantům, zejména problematice PFAS, pesticidů, jejich metabolitů či farmak v pitné vodě. Odborníci představí národní monitoring i konkrétní technologie odstraňování těchto látek – od aktivního uhlí po pokročilé procesy.
Digitalizace, kyberbezpečnost i umělá inteligence
Vodárenství se stále více opírá o digitalizaci a automatizaci. Účastníci konference se seznámí s možnostmi využití umělé inteligence pro řízení úpraven vody, digitálními dvojčaty a prediktivními modely. Pozornost bude věnována také kyberbezpečnosti vodárenské infrastruktury a nové generaci SCADA systémů. Program doplní témata vodárenské mikrobiologie, energetické efektivity provozů, využívání obnovitelných zdrojů energie či snižování uhlíkové stopy. Chybět nebudou ani diskuze o rizikové analýze a plánech bezpečného zásobování vodou (WSP), vzdělávání a budoucnosti oboru nebo sekce Young Water Professionals, zaměřená na nastupující generaci odborníků.
Odbornost i neformální setkávání
Konference Pitná voda však není jen o odborných prezentacích. Důležitou roli hraje i prostor pro neformální setkávání, navazování nových profesních kontaktů a sdílení zkušeností z provozní praxe. Součástí programu bude také společenský večer. Tábor tak na několik dní přivítá špičky českého vodárenství a stane se místem, kde se bude diskutovat o budoucnosti zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou – o tématu, které se dotýká každého z nás.
