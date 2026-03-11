V Temelíně začaly přípravy na výměnu generátorů. Technici dokončili skenování zařízení

Jeden z úvodních kroků příprav na výměnu elektrických generátorů v Jaderné elektrárně Temelín mají za sebou technici z Doosan Škoda Power. Čtyři týdny v jihočeské elektrárně skenovali technologii v okolí zařízení, kde vzniká elektřina pro pětinu České republiky. Nashromáždili přitom 1,5 terabajtů dat, která využijí k přípravě 3D projektové dokumentace. Samotnou výměnu generátorů plánuje ČEZ uskutečnit v letech 2029 a 2030.
Vyslat laserový paprsek, spočítat dobu, za jakou se vrátí, a následně vše převést do barevného 3D digitálního obrazu. Takto zjednodušeně probíhá 3D skenování. Jeho cílem je vytvořit digitální model s přesnými souřadnicemi zařízení v okolí elektrického generátoru. „Pomáhá nám to určit přesnou polohu technologie, která je na generátor napojena. Skenování je mnohem přesnější než klasické papírové výkresy a navíc zobrazuje aktuální stav,“ vysvětluje Jan Schwarz, specialista reverzního inženýrství ve společnosti Doosan Škoda Power.
Naskenování jednoho místa v rozsahu 360° a vytvoření barevného snímku zabere přibližně dvě minuty. Na kompletní zmapování oblasti procházející čtyřmi patry a transportním koridorem potřebovali technici Doosan Škoda Power zhruba čtyři týdny. Stejná příprava je čeká také na druhém bloku. Pro Temelín je výměna generátorů zásadní. „Nové generátory jsou nejen prostou obnovou zařízení, ale jsou klíčové i z hlediska dalšího zvyšování výkonu. Dokážou totiž přenést budoucí vyšší výkon získaný modernizacemi v jiných částech elektrárny do vyšší výroby elektřiny a zároveň posílí schopnost regulace,“ upřesnil Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Posilování bezpečnosti a zvyšování efektivity jaderných elektráren je dlouhodobou prioritou vedení ČEZ. „Od spuštění našich jaderných bloků se nám postupně podařilo jejich výkon zvýšit celkem o 500 MWe. To je jeden dukovanský blok navíc. Vše se navíc děje bez zvýšení emisí, záboru pozemků nebo jiných negativních dopadů,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ.
