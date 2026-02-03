Ministři životního prostředí Česka a Slovenska jednali v Praze o vzájemné spolupráci i společném postupu v evropských tématech

V pátek 30. ledna proběhla na Ministerstvu životního prostředí oficiální návštěva ministra životního prostředí Slovenské republiky Tomáše Taraby. Její součástí bylo bilaterální jednání s českým ministrem životního prostředí Petrem Macinkou a vládním zmocněncem pro klima a Green Deal Filipem Turkem.
„Během jednání se věnovali zejména přípravě na společné zasedání obou vlád v březnu 2026 a tématům jako konkurenceschopnost průmyslu a systém emisních povolenek, budoucnost automobilového průmyslu, příprava na neformální Radu ENVI nebo očekávání od spolupráce V4.
„Dnešní společné jednání s ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou je velmi důležité z mnoha hledisek. Je nepochybné, že se Slovenskem k sobě máme jako státy nejblíže. Chceme naše společné vztahy v oblasti životního prostředí nastavit tak, aby spolupráce expertů nebyla nijak narušena a aby probíhala věcně. Slovensko je náš významný regionální partner, sdílíme společnou realitu a v mnoha otázkách i společný pohled a vizi, kterou chceme prosazovat i na mezinárodní úrovni,“ říká ministr životního prostředí Petr Macinka.
„Je mi ctí, že po více než dvou letech ve funkci jsem měl možnost poprvé navštívit české kolegy. Je to začátek nové spolupráce a jasný důkaz, že žádná politika nenaruší nadstandardní vztahy našich států, které jsou si historicky velmi blízké a patří mezi nejvíc industrializované oblasti na obyvatele v EU,” říká slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba a dodává: “Shodli jsme se, že nechceme dusit průmysl a domácnosti nesmyslnou byrokracií, a proto budeme na evropské půdě společně vést konstruktivní a smysluplnou diskusi.”
Jednání na MŽP se týkalo příprav na zasedání české a slovenské vlády, které se uskuteční v březnu. Důležitým tématem tak byla podpora konkurenceschopnosti obou zemí a také posílení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny. „V tom chceme být aktivní a zintenzivnit společný postup v rámci EU třeba právě v oblasti systému emisních povolenek ETS2. Posun o rok při schvalování evropského návrhu je krok správným směrem, ale nevyřeší celý problém. To musíme změnit,“ dodává ministr Macinka.
Dalším ústředním bodem společného jednání byla budoucnost automotive v EU a související nařízení o vozidlech s ukončenou životností, které by mělo svým realističtějším nastavením zlepšit využívání druhotných surovin a cirkularitu. „Hledáme se Slovenskou republikou společný postup při ochraně automobilového průmyslu, který je zásadně důležitý pro obě země. Zároveň se také chceme inspirovat slovenským přístupem v oblasti tzv. akceleračních zón. S panem ministrem Tarabou jsme koordinovali i společnou cestu na neformální jednání Rady pro životní prostředí, která se bude konat na Kypru. Hlavním tématem bude právě odložení systému ETS2 nebo třeba revize návrhu na omezení olova ve střelivu a rybářském vybavení,“ dodal Filip Turek, vládní zmocněnec pro klima a Green Deal.
