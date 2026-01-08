03/2025

Evropa recykluje, ale ztrácí surovinu. Export hliníkového šrotu ohrožuje oběhovou ekonomiku

8. 1. 2026| autor: redakce0

gears-6660463_640
zdroj: pixabay

Evropská unie se dlouhodobě prezentuje jako lídr v oběhovém hospodářství a recyklaci kovů. V případě hliníku se však ukazuje zásadní paradox: přestože EU produkuje velké množství hliníkového šrotu, významná část této strategické suroviny odchází mimo evropský trh.

Podle Financial Times míří rostoucí objemy hliníkového šrotu zejména do Číny, což oslabuje domácí recyklační kapacity a komplikuje plnění klimatických cílů.

Šrot odjíždí, pece stojí

Hliník je klíčovým materiálem pro dekarbonizaci průmyslu – od lehčích konstrukcí v dopravě přes moderní stavebnictví až po technologie obnovitelných zdrojů. Recyklace hliníku přitom vyžaduje až o 90–95 % méně energie než primární výroba z bauxitu. Přesto se evropské recyklační podniky potýkají s nedostatkem vstupní suroviny

