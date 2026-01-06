03/2025

Chemická legislativa 2026: nové regulace a jejich dopady na český průmysl

6. 1. 2026| zdroj: Regartis0

zdroj: Regartis

Nová nařízení, revize stávajících pravidel i jejich praktické dopady na český průmyslnejen tato témata otevřou konferenci Chemická legislativa, která se uskuteční 21. ledna 2026 v Praze.

Odborná konference pořádaná společností Regartis ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR se bude konat v Komunitním centru UNITARIA (Anenská 5, Praha 1). Program nabídne komplexní pohled na aktuální výzvy a budoucí směřování chemické legislativy a tradičně vytvoří prostor pro dialog mezi tvůrci regulací a zástupci průmyslu.

První část programu se zaměří na strategické a kontrolní aspekty, včetně výstupů ze zasedání Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a plánů České inspekce životního prostředí. Významný prostor bude věnován revizím nařízení REACH a CLP, a to zejména v souvislosti s regulací mikroplastů, problematikou PFAS, hodnocením endokrinních disruptorů či změnami v oblasti klasifikace a označování chemických látek.

Bezpečnost, data a nové standardy

Program se dotkne také širších souvislostí regulace chemických látek. Pozornost bude věnována novým požadavkům vyplývajících ze směrnice o pitné vodě i praktickým dopadům implementace nového zákona o kybernetické bezpečnosti do průmyslové a environmentální správy. Zástupci Státního zdravotního ústavu představí moderní toxikologické přístupy k hodnocení chemických látek a směsí, které reagují na tlak na omezení testování na zvířatech a na vyšší nároky na kvalitu dat. Diskuse se bude věnovat také stále těsnějšímu propojení ESG reportingu s oblastí chemické bezpečnosti a podnikové ekologie, což pro řadu firem představuje nejen administrativní, ale i strategickou výzvu.

Mezinárodní trhy a praktické zkušenosti

Druhá část konference se zaměří na propojení legislativy s každodenní podnikovou praxí a na mezinárodní kontext. Odborníci se budou věnovat specifikům registrace chemických látek na trzích mimo Evropskou unii, konkrétně ve Velké Británii, Turecku a na Ukrajině. Díky vystoupení zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a odborníků z průmyslových podniků nabídne konference také konkrétní doporučení, jak včas a efektivně přizpůsobit interní procesy firem novým regulatorním povinnostem.

Navazující workshopy

Na hlavní konferenční den navážou odborné workshopy, které se uskuteční 22. ledna 2026 v Praze 6 na Petřinách (U Větrníku 40/1). Ty se zaměří na vybraná praktická témata chemické legislativy do větší hloubky a nabídnou prostor pro detailnější diskusi a řešení konkrétních problémů z praxe. Workshopy jsou určeny zejména specialistům, kteří se chemické regulaci věnují operativně.

