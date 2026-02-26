03/2025

EU navrhuje jednotná pravidla pro výpočet ztrát tříděného odpadu

26. 2. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

ivabalk-containers-4002072_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh rozhodnutí v přenesené pravomoci týkající se pravidel pro výpočet a ověřování průměrné míry ztrát tříděného odpadu.

Cílem Komise je stanovit jednotná, jednoduchá a přiměřená pravidla pro výpočet, ověřování a vykazování hmotnosti materiálů nebo látek ztracených po třídění odpadu, které nejsou následně recyklovány, na základě průměrné míry ztrát tříděného odpadu. Jednotná pravidla zajistí, aby byly údaje umožňující výpočet míry recyklace srovnatelné a spolehlivé.

EU 54_26 EK Návrh rozhodnutí v přenesené pravomoci – Ares(2026)1808904

EU 54_26 EK Příloha – Ares(2026)1808904

