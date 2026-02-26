ERÚ jednal v Praze s viceprezidentem CEER o strategických otázkách evropské energetiky

Zástupci ERÚ dne 11.02.2026 přivítali v Praze viceprezidenta organizace CEER (Council of European Energy Regulators) Dietmara Preinstorfera v rámci série návštěv energetických regulátorů z oblasti střední Evropy. Předmětem diskuse byl současný stav evropské energetické politiky, specifika české energetiky a pozice ERÚ v rámci organizace CEER.
Výchozím bodem diskuse v kontextu evropské energetiky bylo členství ERÚ v organizaci CEER a její možnosti při zastupování potřeb evropských regulátorů v podmínkách energetické transformace a rychle se měnícího geopolitického prostředí. ERÚ vnímá CEER jako hodnotnou platformu zesilující hlas energetických regulátorů na evropské úrovni, a proto se bude snažit nadále aktivně podílet účastí zaměstnanců a zaměstnankyň ERÚ v expertních pracovních skupinách na zastupování potřeb české energetiky pohledem regulace.
Diskuse se dále zaměřila především na iniciativy Evropské unie v energetice, mezi nimiž je aktuálně nejvýznamnější European Grids Package a s ním spojená revize nařízení TEN-E (Trans-European Networks for Energy). Účastníci jednání se shodli na tom, že základní cíl revize, jímž je urychlení plánování, povolování a financování energetických sítí, je vítaný a míří na základní problémy současné energetické situace v Evropské unii, nicméně při projednávání revize bude zapotřebí dbát na zachování suverenity členských států a spravedlivé rozdělení přínosů a nákladů mezi všechny účastníky evropského energetického trhu.
Mezi další odborná témata diskuse patřily také kapacitní mechanismy, postupující integrace evropského vnitřního trhu s elektřinou, stav a způsob implementace přijaté evropské energetické legislativy, plány Evropské komise v oblasti fungování trhů či nastavení modelů financování energetických regulátorů se zajištěním plné integrity, transparentnosti a nezávislosti v rámci všech členských států.
„Budování nových a prohlubování stávajících partnerství na evropské úrovni je pro nás stěžejní. Organizace jako CEER by měly především posilovat a reprezentovat pozice jednotlivých regulátorů, kteří by jinak stáli osamoceně a jejich názor by měl při vyjednávání na evropské úrovni malou váhu,“ doplnil po jednání Alexandr Černý, ředitel Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce.
V závěru odborné diskuse bylo konstatováno, že prioritami, které bude v nadcházejícím období ERÚ sledovat v rámci aktivit CEER, jsou rozvoj energetických sítí a jejich efektivnější využívání. Díky specificitě české energetiky budou taktéž důležitými tématy bezpečnost provozu přenosové soustavy při odstavování uhelných zdrojů či postavení plynárenského sektoru společně s transformací teplárenství. Členství ERÚ v CEER je v tomto ohledu přínosné také proto, že pomáhá sdílet informace o ověřených postupech v ostatních evropských státech.
Návštěva viceprezidenta CEER Dietmara Preinstorfera v Praze podtrhuje nadnárodní přesah energetiky a její význam v současné světové situaci, která je definována především tlakem na dekarbonizaci a demokratizaci, klimatickou změnou a geopolitickými otřesy. Vzhledem k tomuto bude ERÚ i nadále aktivně spolupracovat nejen s organizací CEER, ale i dalšími partnery na evropské i širší mezinárodní úrovni.
Komentáře