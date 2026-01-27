Kabinet schválil zákon o ekodesignu. Detaily pravidel pro výrobky zatím chybí

Vláda na svém pondělním jednání schválila návrh zákona o ekodesignu výrobků, který má do českého právního řádu převést nové evropské nařízení zaměřené na prodlužování životnosti výrobků, jejich opravitelnost, recyklovatelnost a celkovou environmentální stopu. Návrh připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).
Český zákon kopíruje evropské nařízení
Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka nové evropské nařízení zásadně rozšiřuje dosavadní pravidla, která se dosud soustředila především na spotřebu energie. „Pro české firmy je důležité, že požadavky na výrobky budou stejné napříč Evropskou unií. A je třeba také zdůraznit, že český zákon oproti evropskému nařízení nepřidává žádné povinnosti navíc,“ uvedl Havlíček.
Nový právní předpis stanovuje způsob, jakým se bude evropské nařízení v Česku aplikovat. Určuje orgány dozoru nad trhem, zavádí jednotné kontaktní místo a vymezuje pravomoci jednotlivých institucí. Zákon také ukládá povinnost poskytovat dokumentaci k výrobkům v českém jazyce, upravuje povinnosti zkušeben a stanovuje přestupky a sankce za porušení pravidel ekodesignu. Vzhledem k tomu, že český zákon nepřidává žádné další povinnosti nad rámec evropského nařízení, bylo možné uplatnit výjimku z povinnosti zpracovat hodnocení dopadů regulace (RIA).
Evropské nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků vytváří nový rámec, který umožní stanovovat požadavky pro celý životní cyklus výrobků (od jejich životnosti a opravitelnosti až po recyklovatelnost a obsah recyklovaných materiálů). Samotné nařízení zatím neurčuje konkrétní technické požadavky. Ty budou teprve přijímány formou delegovaných aktů Evropské komise, které vzniknou po konzultaci s výrobci, odbornými institucemi a členskými státy.
Postupné zavádění pravidel
Evropské nařízení o ekodesignu je účinné již od července 2024, český zákon proto nabude účinnosti okamžitě po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Samotná ekodesignová pravidla se však budou zavádět postupně – podle toho, jak bude Komise vydávat prováděcí předpisy pro jednotlivé skupiny výrobků.
„Aktuálně žádná detailní pravidla pro skupiny výrobků platná nejsou. První účinné nařízení Evropské komise se očekává nejdříve ve druhé polovině roku 2027,“ uvedl vrchní ředitel MPO David Müller. V první vlně by se podle něj měla nová pravidla zaměřit na výrobky s největším potenciálem pro snížení environmentální zátěže, například textil, matrace, nábytek nebo pneumatiky.
Jednou z nejvýznamnějších novinek má být zavedení digitálního pasu výrobku. Každý výrobek bude muset mít jednotný datový nosič (např. QR kód), který zpřístupní informace o jeho složení, opravitelnosti, recyklovatelnosti či environmentálních parametrech. Tento nástroj má zlepšit dohledatelnost informací v celém dodavatelském řetězci a usnadnit recyklaci i opravy.
Nařízení rovněž zavádí zákaz ničení neprodaného spotřebního zboží, a to nejprve u oděvů, obuvi a módních doplňků. Tento zákaz může být později rozšířen i na další kategorie.
Další postup
Vláda navrhne Poslanecké sněmovně, aby zákon schválila již v prvním čtení, protože je potřeba ho včas zavést do českého právního řádu. MPO zároveň pokračuje v komunikaci s firmami, profesními svazy a dalšími subjekty, kterých se nová legislativa dotkne.
