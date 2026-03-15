Monitoring průmyslové ekologie | 7. - 13. 3. 2026

MONITORING 7. - 9. 3. 2026
Legislativa:
Evropská komise vydala technické podrobnosti k nové směrnici EU o kvalitě ovzduší
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise připravila prováděcí rozhodnutí, které upřesňuje technické postupy pro modelování kvality ovzduší a určování prostorové reprezentativnosti měřicích míst.
EU chystá změny pravidel ekologické produkce
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení týkající se ekologické produkce – cílené aktualizace a zjednodušení.
Odpady:
Patrik Luxemburk: Česko recykluje plast jen na papíře, recyklační firmy kolabují a stát přichází o miliardy
| Prumyslovaekologie.cz |
Materiálová recyklace plastů v Česku se podle Patrika Luxemburka ocitla na hraně přežití. Přestože lidé poctivě třídí, skutečná recyklace klesá, recyklační firmy mizí a stát přichází o miliardy korun i o surovinovou soběstačnost.
Teplice: Projekt třídění kuchyňského odpadu pokračuje
| Komunalniekologie.cz |
Teplice dlouhodobě rozvíjejí systém nakládání s odpady tak, aby byl moderní a efektivní. Jedním z konkrétních kroků je třídění kuchyňského odpadu, které ve městě funguje letos už šestým rokem.
Suť a plasty v kontejnerech na sklo. Sklárny vracejí Opavě odpad po kamionech
| Novinky.cz |
Zámky a řetězy na zelených kontejnerech na sklo překvapily v poslední době obyvatele Opavy. Jde o reakci na to, že do nich lidé házejí odpad, který tam nepatří. Sklárny v Kyjově totiž městu začaly vracet kamiony se znečištěným odpadem.
Kam s ním? Textil v obcích ve Zlínském kraji přijmou sběrné dvory, kontejnery zmizí z ulic
| iROZHLAS.cz |
Obce Chropyně a Morkovice-Slížany v okrese Kroměříž ukončily spolupráci se svozovou firmou z Boskovic, z ulic tak zmizí kontejnery na textil. Důvodem k tomu byly problémy s fungováním svozů a špatná komunikace s vedením města.
Ovzduší:
Povolenky čeká revize. Co se Bruselu s ETS nepovedlo a jak to funguje ve světě
| iDNES.cz |
Státy EU minulý čtvrtek formálně schválily klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Hlasování většiny také potvrdilo, že zavedení emisních povolenek ETS2, které mají nově zahrnovat silniční dopravu a vytápění budov, se posouvá na rok 2028.
Trajekty znečišťují evropská města více než auta, upozorňuje analýza
| iDNES.cz |
Trajekty v několika evropských městech produkují více znečištění oxidy síry než silniční doprava, ukázala nová analýza. Podle ní jsou významné zátěži vystavena města, jako je Dublin, Helsinky, Stockholm či Tallinn.
Energie:
Průmyslový akcelerátor (IAA) nesmí ohrozit dekarbonizaci průmyslu ani energetickou bezpečnost ČR
| Prumyslovaekologie.cz |
Hospodářská komora České republiky bedlivě sleduje přípravu návrhu aktu o průmyslovém akcelerátoru, který byl oficiálně představen Evropskou komisí.
Zelený vodík snadno a levně. Zbožné přání mění v realitu vědci na plzeňské univerzitě
| Prumyslovaekologie.cz |
Nižší emise v průmyslu, ekologické palivo a alternativa k zemnímu plynu. Využití zeleného vodíku má velký potenciál. Výroba je ale zatím příliš drahá.
Rekuperace v dřevostavbě pohlídá vlhkost a sníží tepelné ztráty. Je však dobré s ní počítat již v projektu
| Komunalniekologie.cz |
Vysoce ceněnou předností dřevostaveb bývá jejich nízká energetická náročnost. Moderní dřevostavby mají zpravidla velmi kvalitní a vzduchotěsnou obálku, která brání únikům tepla, ale zároveň omezuje přirozenou výměnu vzduchu.
Přes 70 procent elektrické energie vyrobené loni v Libereckém kraji pocházelo z obnovitelných zdrojů
| iROZHLAS.cz |
Výrobě dominovaly fotovoltaické elektrárny, které zajistily 35 % produkce. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Za posledních pět let se instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v kraji zvýšil zhruba o dvě třetiny na 195,5 megawattu.
Evropa a levná energie: Proč všechna řešení vedou do slepé uličky?
| Ekonomickymagazin.cz |
Zatímco se v Bruselu schází úředníci, aby diskutovali o rostoucích cenách energií po uzavření Perského zálivu, evropský průmysl i domácnosti čekají na zázrak. Ten ale nepřijde. Evropská unie se ocitla v energetické pasti.
Voda:
Lipno mělo v zimě stejnou koncentraci sinic jako rybníky v létě
| Prumyslovaekologie.cz |
Satelitní analýza kvality vody ukazuje, že zimní stav Lipenské nádrže je z hlediska množství sinic mimořádný. Výpočty koncentrace chlorofylu naznačují, že zimní hodnoty dosahovaly úrovně běžné pro silně zatížené produkční rybníky v létě.
Domácí čistírny odpadních vod: kdy dávají smysl a co jejich provoz skutečně obnáší
| Komunalniekologie.cz |
Domácí čistírny odpadních vod jsou v menších obcích a místních částech bez kanalizace běžným řešením nakládání s odpadními vodami. Nejde však jen o technickou instalaci na soukromém pozemku.
Hlavní město vybralo zhotovitele rekonstrukce Stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod v Praze
| Komunalniekologie.cz |
Pražská vodohospodářská společnost a.s. uzavřela smlouvu o dílo na záměr nazvaný Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově se Společností pro rekonstrukci SVL vedenou stavební firmou SMP Construction a.s.
Osada Solopysky v Sedlčanech bude zásobena pitnou vodou. Město rozšíří vodovodní síť
| iROZHLAS.cz |
Sedlčany na Příbramsku rozšíří vodovod v místní části Solopysky. Dosud tam má připojení k městskému vodojemu jen část nemovitostí, nově bude mít zásobování pitnou vodou celá osada.
Chemie:
Ministerstvo průmyslu a obchodu zve na seminář k chemické legislativě
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstvo průmyslu a obchodu bude dne 1. 4. 2026 pořádat jednodenní seminář k aktuálním tématům a novinkám v oblasti chemické legislativy.
Životní prostředí a ekologie:
Zahrada u Braunerova mlýna ožije. Středočeský kraj schválil její revitalizaci za více než 10 milionů korun
| Komunalniekologie.cz |
Rada Středočeského kraje schválila záměr projektu „Revitalizace zahrady Braunerova mlýna“. Projekt se zaměřuje na obnovu a zkvalitnění veřejně přístupné zahrady v areálu Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.
Největší plýtvači potravin? Paradoxně to jsou bojovníci za čistotu prostředí, říká šéfka potravinové banky
| iROZHLAS.cz |
Charitativní ples Prague Gala má pomoci potravinové bance. „Je to propojení inteligentní zábavy na dobré úrovni,“ přibližuje ředitelka potravinové banky, která v rozhovoru mluvila i o tom, proč tolik plýtváme jídlem a kdo ho ve skutečnosti nejvíc vyhazuje.
Bez povolení ořezal stromy v centru města. Teď ho řeší odbor životního prostředí
| Boleslavskydenik.cz |
4. března vyjížděli strážníci ke kurióznímu případu, na který je upozornil podnět z odboru životního prostředí. V centru města totiž došlo k necitlivému ořezání několika stromů, ke kterému zajištěný muž neměl povolení.
Průmysl:
Dukovany zmodernizují řídicí systém
| Prumyslovaekologie.cz |
Vítězem tendru na výměnu klíčových prvků řídicího systému všech čtyř bloků se stalo konsorcium českých firem ZAT a I&C Energo. Desetiletý projekt je součástí rozsáhlé modernizace a zajištění efektivního a bezpečného dlouhodobého provozu.
Podnikatelé z Vysočiny jednali v Třebíči o zapojení do výstavby nových bloků Dukovan
| Komunalniekologie.cz |
V Třebíči se uskutečnilo pracovní setkání s podnikateli z Kraje Vysočina a zástupci firem, které se budou podílet na výstavbě pátého a šestého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Akce přilákala více jak 60 firem se zájmem o zapojení do největšího investičního projektu za poslední desetiletí v ČR.
Unie chce restartovat evropský průmysl. Nová pravidla by ale mohla ohrozit Dukovany
| Aktualne.cz |
Evropská komise představila Industrial Accelerator Act – návrh zákona, který má do roku 2035 zvýšit podíl průmyslu na evropském HDP ze současných 14 na 20 %. Ambiciózní plán na oživení evropské výroby ale okamžitě vyvolal spory.
„Hlavní smysl je dekarbonizace,“ přiznal eurokomisař k novému návrhu na podporu evropského průmyslu
| Echo24.cz |
Evropská komise představila normu, která má podle ní pomoci nastartovat evropský průmysl a chránit těžký průmysl před tlakem Číny. Server Politico však upozornil, že řada opatření má posílit snahu o dekarbonizaci a zezelenání evropského průmyslu.
