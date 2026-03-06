Ministerstvo průmyslu a obchodu zve na seminář k chemické legislativě

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se společností REGARTIS s.r.o. bude dne 1. 4. 2026 pořádat jednodenní seminář k aktuálním tématům a novinkám v oblasti chemické legislativy.
Seminář „Průvodce chemickou legislativou 2026“ se bude konat 1. dubna 2026 od 9.30 do 16 hodin v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1. Prezence účastníků bude zahájena v 8.45 hodin. Účastníci získají informace o aktualitách v oblasti nařízení REACH a CLP (přehled změn nařízení). Předběžné dotazníkové šetření ukázalo, že dalšími zájmovými tématy jsou v současné době sledované mikroplasty a per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS), dále nařízení o biocidech, nařízení o detergentech a směrnice RoHS.
Účast na semináři je zdarma.
Zájemci o účast se mohou zaregistrovat vyplněním přihlášky nejpozději do 27. 3. 2026 do 12 hodin. Registrace však může být ukončena dříve po naplnění kapacity přednáškové místnosti. Z jednoho podniku mohou být přihlášeny max. 2 osoby.
Komentáře