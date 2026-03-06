Dukovany zmodernizují řídicí systém

Vítězem tendru na výměnu klíčových prvků řídicího systému všech čtyř bloků se stalo konsorcium českých firem ZAT a I&C Energo. Desetiletý projekt je součástí rozsáhlé modernizace a zajištění efektivního a bezpečného dlouhodobého provozu první české jaderné elektrárny.
Strategická modernizace pro dlouhodobý provoz
Rozsáhlá modernizace zahrnuje kompletní obměnu blokových řídicích systémů primárního a sekundárního okruhu na všech čtyřech výrobních blocích. Jednou z klíčových podmínek je, že práce nesmí nijak negativně ovlivnit bezpečnost a stabilní provoz bloků. „Do našich jaderných elektráren investujeme v průměru zhruba 7 miliard korun ročně. Cílem je posilování efektivity, bezpečnosti a zajištění dlouhodobého provozu. A právě do této oblasti výměna prvků řídicího systému Dukovan patří,“ vysvětluje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Úloha ZAT při modernizaci
Společnost ZAT bude zodpovědná za dodávku řídicích systémů SandRA a technickou koncepci projektu, na které pracuje již od roku 2020.„Pro český jaderný průmysl jde o strategickou zakázku potvrzující kvalitu a konkurenceschopnost našich řešení. Modernizace prodlouží provoz platformy SandRA o další desítky let a přispěje také k rozvoji českého jaderného know-how,“ uvádí Ivo Tichý, výkonný ředitel a místopředseda představenstva ZAT a.s.
Role I&C Energo a návaznost na předchozí modernizace
I&C Energo bude zajišťovat instalaci, uvedení do provozu a část inženýringu. Navazuje tak na svou dlouholetou zkušenost s údržbou systémů měření a regulace v Dukovanech. „V Dukovanech působíme už od roku 1993 a podíleli jsme se na většině zásadních modernizací. Naše účast na této zakázce je logickým pokračováním dlouhodobé technické podpory pro české jaderné elektrárny,“ doplňuje Jiří Holinka, předseda představenstva a výkonný ředitel I&C Energo a.s.
Jaderná elektrárna Dukovany – čtyři dekády bezpečné výroby elektřiny
Jaderná elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou postavenou na českém území. První blok byl uveden do provozu v květnu 1985 a všechny čtyři bloky fungují od července 1987. V roce 2025 vyrobila elektrárna 14,68 TWh bezemisní elektřiny a významně tak přispěla k rekordní výrobě českých jaderných bloků. V letošním roce počítají Dukovany a Temelín s mírně nižší výrobou v důsledku změn palivových cyklů a z toho vyplývajícího vyššího počtu odstávek pro výměnu paliva. Cílem na konci desetiletí je však průměrná bezpečná a bezemisní výroba na úrovni 32 TWh ročně.
