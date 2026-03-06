Evropská komise vydala technické podrobnosti k nové směrnici EU o kvalitě ovzduší

Evropská komise připravila prováděcí rozhodnutí, které upřesňuje technické postupy pro modelování kvality ovzduší a určování prostorové reprezentativnosti měřicích míst. Dokument vychází ze směrnice (EU) 2024/2881 o kvalitě vnějšího ovzduší a stanovuje, jak mají členské státy kombinovat modelové výpočty a měření při hodnocení koncentrací znečišťujících látek.
Sledované znečišťující látky zahrnují například prachové částice PM10 a PM2,5, oxid dusičitý (NO₂), oxid siřičitý (SO₂), ozon (O₃) a oxid uhelnatý (CO). Pro částice PM2,5 je stanovena minimální tolerance ±1 µg/m³, u PM10, NO₂, SO₂ a O₃ ±2 µg/m³.
Součástí přílohy dokumentu je také metodika tzv. „leave-one-out“ křížové validace. Tento postup slouží k ověřování kvality modelů tak, že se postupně vyřazuje jedno měřicí místo a porovnává se modelovaný výsledek s jeho skutečně naměřenými hodnotami. Metodika umožňuje posoudit přesnost modelování koncentrací jednotlivých znečišťujících látek.
