Vznikla petice za rozumný rozvoj větrné energie v České republice

Petice byla připravena společně s dalšími členy petičního výboru - s Yvonnou Gaillyovou, ředitelkou Ekologického institutu Veronica, Jiřím Beranovským, energetickým konzultantem EkoWATT CZ a odborným asistentem ČVUT FEL, Miroslavem Šutou, lékařem a publicistou v oblasti zdravotních a ekologickým rizik.
Dále pak Vojtěchem Koteckým, výzkumným pracovníkem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, a Rozárií Haškovcovou, environmentální influencerkou.
Petice upozorňuje na nutnost rozumného a citlivého rozvoje větrné energetiky v České republice, který je potřeba pro zajištění dostupných cen energií i plnění cílů modernizace české energetiky. Iniciativa zdůrazňuje význam větrných elektráren pro energetickou bezpečnost a snižování závislosti na dovozu fosilních paliv, stabilitu cen elektřiny i ochranu životního prostředí.
Větrná energetika je důležitou součástí moderního energetického mixu. Zároveň ale klade důraz, aby vznik větrných elektráren probíhal v místech, kde to má smysl, a to citlivě, v souladu s posouzením dopadů a ve spolupráci s místními komunitami. Smyslem petice je přispět k hledání vyváženého řešení, které umožní využít potenciál větrné energie a zároveň respektovat veřejné zájmy.
„Větrné elektrárny jsou čistým místním zdrojem energie a představují ideální kombinaci s fotovoltaikou. Elektřinu vyrábějí i během zimy, kdy je potřeba na topení. Snižují tak naši závislost na dovozu elektřiny a plynu ze zahraničí. Probíhající války na Ukrajině a na Blízkém východě ukázaly, jak důležité je být energeticky soběstačnou zemí a mít dostatečné vlastní zdroje. A to navíc takové, které agresor nemůže zničit. Právě proto potřebujeme stavět nové větrné elektrárny a proto jsem se rozhodla podpořit tuto petici,” uvádí k petici Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica.
Zkušenosti z ostatních zemí dokazují, že mohou přispět i ke stabilizaci cen elektřiny na trhu. Přínosy jsou významné, průměrná větrná elektrárna vyrobí za 30 minut chodu dostatek elektřiny pro jednu průměrnou domácnost na celý rok. Petice podporuje naplnění vládního cíle zvýšit do roku 2030 instalovaný výkon větrných elektráren na 1,5 GW, zachování legislativního rámce pro urychlení výstavby obnovitelných zdrojů a zjednodušení podmínek pro vznik projektů v místech, kde je jejich vznik podporován obcemi nebo nedochází ke střetu s veřejnými zájmy. Současně klade petice důraz na transparentní komunikaci s místními komunitami a vznik pouze těch projektů, které splní přísné environmentální a hygienické limity.
„Cíl 1,5 GW větrné energie, který v petici podporujeme, je důležitým krokem k modernímu energetickému mixu, který nebude stát jen na plynu a jádru, ale také na obnovitelných zdrojích. Ty nám umožňují vyrábět vlastní čistou energii. Vedle fotovoltaiky je proto potřeba rozvíjet také větrnou energii, která vyrábí elektřinu i v zimních měsících, kdy je méně slunečního svitu. Právě to je důležité pro posílení naší energetické soběstačnosti, a proto jsem se rozhodl tuto petici podpořit svým podpisem,“ dodal Jiří Beranovský, energetický konzultant EkoWATT CZ a odborný asistent ČVUT FEL.
