MND uvádí do provozu aktuálně největší bateriové úložiště v Česku. Pomůže stabilizovat síť a posílí energetickou bezpečnost

Největší samostatně stojící bateriové úložiště v České republice dnes spustila společnost MND v Břeclavi. Zařízení o výkonu 12 MW a celkové kapacitě 31 MWh pomůže vyrovnávat výkyvy mezi výrobou a spotřebou elektřiny a posílí stabilitu přenosové soustavy.
Právě bateriová úložiště jsou přitom jednou z klíčových technologií moderní energetiky – společně s posilováním energetické bezpečnosti mohou do budoucna přispět i ke snížení cen elektřiny pro domácnosti a firmy. Projekt začala společnost MND, která spadá do skupiny KKCG Karla Komárka, připravovat v roce 2023. Do bateriového úložiště v Břeclavi investovala téměř čtvrt miliardy korun bez využití dotací. Zařízení má plánovanou životnost zhruba 15 let. Výstavbu zajišťuje konsorcium českých firem BUILDSYS a IBG.
Bateriové úložiště v Břeclavi je unikátní i robustnostní celého systému. Jednotlivé prvky jsou rozmístěny tak, aby se vzájemně neovlivňovaly a nezahřívaly. Každý kabinet má navíc svou vlastní klimatizaci. V případě poruchy lze vyměnit jeden článek, aniž by to omezilo provoz ostatních baterií. Celý objekt je nastaven tak, aby byl maximálně funkční a efektivní a mohl fungovat 24 hodin 365 dní v roce, tedy i v mrazu a horku, které u jiných baterií účinnost snižují.
Marcel Dlask, náměstek ministra průmyslu a obchodu uvedl: „Akumulace energie je nezbytnou součástí moderní české energetiky. Znamená vyšší bezpečnost, větší stabilitu elektrizační soustavy a lepší využití obnovitelných zdrojů, jejichž role bude dál posilovat. Proto ji stát jasně podporuje – v legislativě prostřednictvím Lex OZE III i ve strategických dokumentech zaměřených na rozvoj flexibility. Cíl je zřejmý: do roku 2030 vytvořit v České republice podmínky pro navýšení kapacity akumulace až o 2 GW instalovaného výkonu. O to více vítám, že se v Česku postupně spouštějí nová bateriová úložiště, která tento cíl pomáhají naplňovat."
Vedle Břeclavi bude společnost MND v letošním roce spouštět dalších sedm bateriových úložišť, například v Hodoníně, Blansku, Bruzovicích, Orlové a Mušově. Celkově chce mít v průběhu letošního roku v provozu baterie o výkonu zhruba 42 MW a kapacitě přes 108 MWh. Jen v letošním roce investuje společnost MND do této oblasti stovky milionů korun a s rozvojem bateriových úložišť počítá i v zahraničí, projekty připravuje například v Německu. MND tím výrazně navyšuje investice do akumulace energie a potvrzuje, že baterie považuje za jednu z klíčových oblastí svého budoucího byznysu.
„Bateriové úložiště v Břeclavi o výkonu 12 MW a kapacitě 31 MWh je prvním ze sedmi projektů, které letos postupně uvádíme do provozu. Jde o významnou investici do technologie, která bude hrát stále důležitější roli v moderní energetice. Na bateriová úložiště zároveň navazují další obchodní aktivity MND, zejména využití flexibility na velkoobchodním trhu a poskytování služeb výkonové rovnováhy pro provozovatele přenosové soustavy, které jsou klíčové pro stabilitu sítě.
Právě kombinace těchto služeb a práce s flexibilitou nám umožňuje tento segment dále rozvíjet jako plnohodnotný byznys. Letos proto pokračujeme v investicích do dalších bateriových úložišť v Česku, spustit chceme baterie například v Hodoníně, Blansku, Bruzovicích, Orlové nebo Mušově, a připravujeme i expanzi těchto projektů do zahraničí," říká Jana Hamršmídová, ředitelka divize Energy MND.
Slavnostního uvedení do provozu se v Břeclavi zúčastnili zástupci MND – Jana Hamršmídová, ředitelka divize Energy, Michal Sasín, New Business Development Director, Martin Pich, ředitel divize Trading, dále pak Svatopluk Pěček, starosta Břeclavi, Martin Panáč, předseda představenstva Asociace AKU-BAT, zástupci dodavatelů Michal Petřík, CEO Buildsys a Aleš Zázvorka, majitel a generální ředitel společnosti IBG Česko a Milan Vojta, ředitel VAK Břeclav.
Jak říká Michal Sasín, New Business Development Director MND, Bateriové úložiště v Břeclavi je pro nás první dokončenou stavbou v této části moderních energetických projektů a staveb. Je to první a zároveň naše největší samostatně stojící úložiště a představuje naši referenční stavbu – vlajkovou loď. Přípravě projektu jsme věnovali hodně pozornosti, samotná realizace stavby trvala rok a půl. Jedinečnost projektu spočívá zejména v koncepčním řešení – rozdělení úložiště do čtyř samostatných bloků a na míru našich potřeb vybudovaném řídícím systému (EMS). Velká pozornost byla věnována vysokému standardu všech použitých celků
i komponent a důrazu na kvalitu prováděných prací. Celý systém je robustní, budovaný s ohledem na spolehlivý nepřetržitý automatizovaný dlouhodobý provoz. Následně chceme představit technologii bateriového úložiště podrobněji a v technických detailech a parametrech.
Naše práce v budování BESS projektů v České republice intenzivně pokračuje. Například dalším zajímavým projektem, který právě dokončujeme, je bateriové úložiště přibližně o stejné velikosti 10 MW v Hodoníně, což je vzhledem k lokalitě naše srdcová záležitost. Do konce roku 2026 plánujeme dokončit ještě 7 projektů o celkové kapacitě přibližně 105 MWh. Naše zkušenosti bychom rádi využili při rozšíření našich BESS projektů i v zahraničí, připravujeme projekty v Německu a na západní Ukrajině."
Společnost MND bude úložiště v Břeclavi využívat i pro obchodování s elektrickou energií, do kterého se zapojují chytré autonomní ALGO modely, které běží v režimu 24/7. Tyto modely samostatně rozhodují, obchodují a řídí nabíjení
a vybíjení baterií jak na volném trhu, tak při poskytování podpůrných služeb.
Martin Pich, ředitel divize Trading MND, k tomu uvedl: „Baterii vnímáme jako flexibilní nástroj, který dokážeme efektivně využívat ve všech segmentech trhu s elektrickou energíí.tj. day ahead, intraday, bilancování odchylky MND, systémové odchylky ES ČR, a služby výkonové rovnováhy, tolik potřebné pro udržení stability sítě.
Provoz baterie řídí pokročilé algoritmy, které v online režimu sbírají data o počasí, výrobě z obnovitelných i konvenčních zdrojů, dostupnost přeshraničních kapacit, sledují aktuální situaci v síti, vytvářejí predikce spotřeby a cen v reálném čase. Podle toho rozhodují, kdy elektřinu ukládat a kdy ji dodávat zpět do sítě. Díky tomu dokážeme propojit stabilizaci sítě s obchodním využitím a z jednoho zařízení vytěžit maximum. Tyto služby dnes poskytujeme nejen pro naše vlastní projekty, ale i pro další partnery.
„Bateriová úložiště dnes nejsou jednorozměrnou technologií, ale stojí na kombinaci několika výnosových modelů – od služeb výkonové rovnováhy přes krátkodobé obchodování až po pokročilou obchodní flexibilitu a tzv. revenue stacking. Právě schopnost kombinovat tyto služby je klíčová pro ekonomiku projektů. Nutným předpokladem jsou také srovnatelné podmínky s okolními státy, zejména pokud jde o nastavení síťových poplatků a dalších mechanismů podporujících tyto nové technologie.
Z hlediska trendů vidíme jasný posun: baterie se stávají aktivním prvkem řízení soustavy. Stále větší roli hraje prediktivní a automatizované řízení, optimalizace podle cenových signálů a postupně také technologie typu grid-forming, které umožňují bateriím přímo podporovat stabilitu přenosové i distribuční sítě," říká Martin Panáč, předseda představenstva Asociace AKU-BAT
„V rámci České republiky je BESS Břeclav svými parametry unikátní. Jeho výstavba byla výzvou hned v několika rovinách. Klíčovou pochopitelně byla volba technologií a vytvoření spolehlivého řídicího softwaru na míru. Neméně důležité však byly i veškeré další úkony, které zakázka ‚na klíč‘ obnášela – od vyřízení nezbytných povolení a přípravy technického návrhu přes velmi náročné zpevnění podloží až po finální testování úložiště a zajištění potřebných certifikací," uvedl Michal Petřík, ředitel společnosti BUILDSYS.
„Bateriová úložiště navrhujeme tak, aby jejich technické parametry co nejlépe odpovídaly potřebám zákazníka z pohledu kapacity, výkonu, bezpečnosti a obsluhy. Pro BESS v Břeclavi jsme kladli důraz na optimální kombinaci kapacity a výkony tak, aby nabízelo maximální flexibilitu a v budoucnu mohlo naplnit očekávání z hlediska návratnosti investice," uzavírá Aleš Zázvorka, majitel a generální ředitel společnosti IBG Česko.
Součástí širších aktivit MND v oblasti moderní energetiky je také nabídka pro majitele domácích fotovoltaik. MND jim poskytuje komplexní solární řešení, které kombinuje Solární účet pro výkup přebytků elektřiny za předem známých podmínek a doplňkovou službu Flexibilita, díky níž může domácnost získat odměnu za řízení baterie a přetoků elektřiny. Zákazníci tak mohou svou fotovoltaiku využít nejen k úsporám, ale i jako zdroj dodatečného příjmu.
