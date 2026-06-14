Monitoring průmyslové ekologie | 6. 6. - 12. 6. 2026

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MONITORING 6. - 8. 6. 2026
Legislativa:
Nové nařízení EU prodlužuje ochranu údajů v oblasti biocidů do roku 2030
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropský parlament a Rada přijaly nařízení, které upravuje stávající pravidla pro uvádění biocidních přípravků na trh. Nová legislativa reaguje na výrazná zpoždění v programu přezkumu stávajících účinných látek.
Odpady:
Biomasa z drcených pražců? Zaoráváme do půdy toxický odpad, varuje vnitro v interní zprávě
| Aktualne.cz |
V poslední době se v Česku objevují případy kontaminace zemědělské půdy toxickými látkami pocházejícími ze spaloven, které se používají jako hnojivo.
Desítky tun nelegálního odpadu. Plzeňští celníci odhalili další polské kamiony
| Novinky.cz |
Plzeňští celníci se opět zaměřili na kamiony, které převážejí nelegální odpad. Odhalili hned dvě soupravy. Jedna z nich mířila z Francie, druhá z Německa. V obou případech chyběly řidičům dokumenty dokládající, k čemu se materiál dál využije.
Vsetín má opět nejnižší produkci směsného odpadu mezi většími městy Zlínského kraje
| iROZHLAS.cz |
Vsetín obhájil loňské prvenství v krajské soutěži zaměřené na odpadové hospodářství a získal ocenění za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ve své kategorii.
Soud kvůli vyvezení odpadu z Česka do Německa začne příští týden
| Ekolist.cz |
Soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka začne v bavorském Weidenu příští týden ve čtvrtek. Obžalobě čelí majitel firmy Roth International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku.
Ovzduší:
Hlavní město připravilo pro veřejnost výstavu s názvem „Praha pro lidi, přírodu a klima“
| Prumyslovaekologie.cz |
Zástupci vedení metropole představili putovní výstavu, která mapuje cestu hlavního města k uhlíkové neutralitě. Cílem městského Klimatického plánu je snížit emise CO2 o 45 % do roku 2030.
Energie:
Požáry fotovoltaiky v Česku. Co ukazují data hasičů
| Prumyslovaekologie.cz |
Je pravda, že hoří jen staré nebo zanedbané fotovoltaické panely? A znamená zimní provozní útlum, že FVE nemůže vzplanout? Statistiky hasičů ukazují, že rozšířené mýty neplatí.
Strategie renovací budov ČR má pomoci snižovat energetickou náročnost i náklady
| Prumyslovaekologie.cz |
Strategie renovací budov České republiky má za sebou další krok. Návrh strategie vzala v květnu na vědomí vláda a představuje základní rámec pro modernizaci českého fondu budov směrem k vyšší energetické účinnosti, udržitelnosti a zdravějšímu bydlení.
Výkon licencovaných BESS v Česku dál rychle roste a blíží se 40 MW. Kdo již získal licenci?
| oEnergetice.cz |
Český trh s akumulací elektřiny se rychle přesunul z fáze pouze "oznámených záměrů" k reálným projektům v provozu. Podle nových dat ERÚ již licenci na ukládání elektřiny drží zařízení s celkovým výkonem téměř 40 MW.
Cash Only: Vracíme se oklikou do fosilní éry
| SeznamZpravy.cz |
Datová centra využívaná k vývoji a provozu AI rychle potřebují obrovské zdroje stabilní elektrické energie. Jediným řešením je pro ně v současnosti zemní plyn.
Voda:
Alpské prameny zásobují Vídeň vodou i zelenou elektřinou
| Prumyslovaekologie.cz |
Vídeň v červnu doplňuje svou síť vodních elektráren o nové zařízení ve vodojemu Hungerberg. To vyrobí zelenou elektřinu pro 700 domácností a zároveň může pomoci se zásobováním města pitnou vodou.
Školka, kanalizace, sportoviště. Rabštejnská Lhota v Pardubickém kraji investovala za sedm let přes 100 milionů
| Komunalniekologie.cz |
Rabštejnská Lhota na Chrudimsku patří mezi dynamicky se rozvíjející obce, a to mimo jiné díky aktivnímu přístupu k získávání krajských, státních i evropských dotací. Od roku 2019 se obci podařilo investovat částku přesahující 100 milionů korun.
V Česku ubývá voda. Každý ji může pomoct zadržovat, expertka řekla jak
| TN.cz |
Do Snídaně s Novou přijali pozvání expertka na vodní ekosystémy a jejich obnovu Klára Dušková a ichtyolog Jiří Křesina. Dušková divákům prozradila, jak efektivně zadržovat vodu, a Křesina popsal, jakým způsobem se snaží do našich vod navrátit vymizelé druhy ryb.
Zelené Lipno má jasnou příčinu. I kvůli lidem do něj proudily tuny fosforu
| SeznamZpravy.cz |
Hlavním viníkem zhoršujícího se znečištění Lipna jsou odpadní vody. Situace se navíc může s další výstavbou ještě zhoršit. Jihočeský hejtman Martin Kuba navrhuje vést odpad mimo nádrž.
Dotace:
MŽP podpoří efektivnější hospodaření se srážkovou vodou, zelené střechy i ochranu před sesuvy 300 miliony korun z OPŽP
| Prumyslovaekologie.cz |
Celkem 300 milionů korun zamíří na projekty, které pomohou českým regionům lépe nakládat s dešťovou vodou, realizovat adaptační opatření a posílit ochranu před přírodním riziky. Příjem žádostí se otevře 17. června.
Monitorovací výbor OP Spravedlivá transformace jednal v Mostě o dalším postupu programu
| Komunalniekologie.cz |
Monitorovací výbor Operačního programu Spravedlivá transformace se zabýval aktuálním stavem realizace programu, jeho dalším směřováním a také schválil kritéria pro výběr projektů v nově vyhlašovaných klíčových oblastech podpory.
Životní prostředí:
Správa úložišť začala s průzkumnými vrty. První se zaměří na vodu
| Prumyslovaekologie.cz |
Správa úložišť radioaktivních odpadů začala s realizací monitorovacích vrtů na lokalitách zkoumaných pro možné budoucí umístění hlubinného úložiště. Jako první jsou na řadě hydrogeologické vrty..
Tohle jsou obce v Česku, které nejvíce přispívají k ochraně životního prostředí
| Nasregion.cz |
V soutěži Zelená obec roku letos uspěly obce Prosetín na Chrudimsku, Bělotín na Přerovsku a Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku. Ocenění Sociální počin roku získaly Šlapanice v okrese Brno-venkov.
‚Stát nás ignoruje už 15 let.‘ Obce z Pošumaví podaly stížnost proti průzkumu pro stavbu jaderného úložiště
| iROZHLAS.cz |
Obce z Pošumaví podaly kvůli vrtům souvisejícím s plány na úložiště jaderného odpadu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Pošumaví je jednou ze čtyř lokalit zvažovaných pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu.
Tím, že zruším služební místa, nezruším problémy a legislativu. Ty budou přicházet dál, říká bývalý ředitel MŽP
| Ekonews.cz |
Na ministerstvu životního prostředí, které dostali na starost Motoristé, proběhla v lednu první vlna rušení míst, v dubnu druhá. Oddělení dekarbonizace zmizela, nové vedení zrušilo oddělení Modernizačního fondu, Nové zelené úsporám i Sociálního klimatického fondu.
Průmysl:
Bez levné energie a kapitálu Evropa neuspěje. Investor Pudil popsal recept na přežití
| E15.cz |
Evropa podle spolumajitele skupiny bpd partners a člena vedení think-tanku Globsec Petra Pudila čelí kombinaci geopolitických rizik, drahých energií a sílící konkurence ze strany USA a Číny.
Technologie stará přes sto let mění automobilový průmysl. Navíc snižuje emise
| CNN.iprima.cz |
První hybridní motory se objevily už na přelomu 19. a 20. století, nicméně dlouhé roky pro svou složitost a drahou výrobu neměly šanci na úspěch, přestože technologicky šlo o velmi zajímavý pohon.
MONITORING 9. 6. 2026
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