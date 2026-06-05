Správa úložišť začala s průzkumnými vrty. První se zaměří na vodu

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) začala s realizací monitorovacích vrtů na lokalitách zkoumaných pro možné budoucí umístění hlubinného úložiště. Jako první jsou na řadě hydrogeologické vrty určené k získání informací o geologické stavbě území v souvislosti s vodou a mnoha jejími parametry. Vrty budou odborníkům sloužit několik let.
Vrty jsou zásadní součástí průzkumných prací, které probíhají na lokalitách a povedou k výběru té nejvhodnější a zároveň nejbezpečnější z nich. „V procesu výběru finální a záložní lokality jde o důležitý milník. Poprvé se podíváme prostřednictvím vrtů přímo pod zem a zpřesníme si dosavadní poznatky získané z povrchu. Podrobněji popíšeme geologické prostředí a lépe mu porozumíme, čímž získáme kvalitní podklady pro výběr finální a záložní lokality,“ říká ředitel SÚRAO Lukáš Vondrovic a doplňuje, že na každé z lokalit vznikne několik vrtů, jejich počet pak závisí na přírodních podmínkách daného území.
Vrty vzniknou na všech čtyřech lokalitách. Na územích, která na základě odborných poznatků označila Česká geologická služba, budou vyhloubeny dvojice vrtů vzdálených od sebe několik metrů. Hlubší z nich dosáhne do 100 m a zaměří se na horninový masiv a vodu ve větší hloubce. V jeho blízkosti bude odvrtán druhý vrt, který bude sloužit ke sledování kvality a množství vody těsně pod povrchem Země, tedy v hloubce, kde se projevuje vliv srážek, ale třeba také činnost člověka.
Vrty podají zásadní informaci o stavu vod na lokalitě
Vrtná kampaň je součástí projektu hydrogeologického, hydrologického a hydrochemického monitoringu, který na všech čtyřech lokalitách začal před dvěma lety. Dodavatelem prací je konsorcium firem GEOtest/GeoTec.
Podrobné poznání stavu vod na povrchu i v podzemí je pro umístění hlubinného úložiště a ochranu vodních zdrojů zásadní. Monitoring sleduje komplexní situaci týkající se vody, vodních zdrojů i metrologických jevů. V minulosti už tak byly v rámci projektu na lokalitách instalovány např. přelivy na vodních tocích, zmapovány všechny prameny nebo nainstalovány profesionální meteostanice sledující počasí v daném místě 24 hodin denně po celý rok. Všechna tato měření nyní doplní právě vrty.
První vrty budou vybudovány na lokalitě Janoch, další lokality budou následovat. Samotné hloubení 100metrového vrtu potrvá cca 14 dní. Pak budou následovat měření vrtu nebo hydrodynamické zkoušky. Při nich se voda z vrtu krátkou dobu čerpá a následuje tzv. stoupací zkouška, během které se zjišťuje, jak rychle voda opět vystoupá ke své původní úrovni. Čtvrtletně se budou odebírat vzorky vody, které pak budou dále zkoumány v laboratořích. Sloužit budou v následujících několika letech, na finální a záložní lokalitě pak bude monitoring pokračovat.
Hydrogeologické vrty jsou jednou částí prací, které budou na územích lokalit probíhat. Následovat budou rozsáhlá geofyzikální měření a hluboké vrty. Získané informace z těchto prací poskytnou potřebná data k budoucímu rozhodnutí o výběru finální a záložní lokality, která by měla být známa v roce 2030.
Vrty jsou umístěny v tzv. průzkumném území pro zvláštní zásah do zemské kůry. Na jeho stanovení se váží také příspěvky obcím v těchto územích, které SÚRAO na základě zákona vyplácí. Celkově příspěvek ročně činí přes 100 milionů korun.
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