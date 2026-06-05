Hlavní město připravilo pro veřejnost výstavu s názvem „Praha pro lidi, přírodu a klima“

Ve středu 3. června představili zástupci vedení metropole a další hosté na Jungmannově náměstí v Praze 1 putovní výstavu, která mapuje cestu hlavního města k uhlíkové neutralitě. Cílem městského Klimatického plánu je snížit emise CO2 o 45 % do roku 2030 a výstava přibližuje veřejnosti kroky, které město pro splnění tohoto cíle dělá.
Na Jungmannově náměstí bude až do konce června, poté se vždy na měsíc přemístí na jiná místa po celé Praze, nejbližší z nich budou Malostranské náměstí a OC Chodov. K vidění je výstava s názvem „Praha pro lidi, přírodu a klima“ zdarma. Náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Komrsková a další odborníci na klima ve středu představili veřejnosti putovní výstavu s názvem „Praha pro lidi, přírodu a klima“. Ta na jednotlivých panelech ukazuje, jak se připravujeme město na budoucnost s ohledem na klimatickou změnu.
„Není jednoduché mluvit o našem klimatickém plánu odlehčeně a hlavně obrazem, ale autorům výstavy se to podle mého názoru podařilo. Musíme si zvyknout na to, že klimatická krize tady je. Žádný zásah z ministerských míst ji nezastavil a úkolem nás politiků je připravit na tyto změny město i jeho obyvatele. Věřím, že pro veřejnost bude milým překvapením šíře opatření, které jako hlavní město děláme. Nesmíme ale polevit a musíme pokračovat v nutných investicích do dekarbonizace,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
Výstava bude umístěna na Jungmannově náměstí v centru Prahy až do konce června, poté bude na Malostranském náměstí do konce července a prázdniny zakončí v OC Chodov. Celkem bude umístěna na 15 různých místech metropole vždy jeden měsíc. „Každá generace má odpovědnost předat své město v dobrém stavu těm, kteří přijdou po ní. Praha se proto připravuje na výzvy spojené s klimatickou změnou a hledá řešení, která pomohou chránit životní prostředí, šetřit energii i zlepšovat veřejný prostor. Výstava ukazuje, že za velkými cíli stojí konkrétní projekty, které už dnes mění podobu našeho města k lepšímu,“ dodává primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Putovní výstava má za cíl přiblížit lidem, co dělá Praha pro zlepšení životního prostředí a co všechno je nutné udělat k tomu, aby měla metropole méně emisí skleníkových plynů, lépe zvládala horko, šetřila energii, hospodařila s vodou ekologičtěji a byla příjemnější pro každodenní život.
Výstava s ilustracemi Michaely Kukovičové názorně ukazuje, co tato dlouhodobá strategie obnáší – v pražských ulicích, parcích, školách i zoologické zahradě. Každý z panelů obsahuje jednotlivá opatření hlavního města, od krajiny přes dopravu až po energetiku. K dispozici jsou i různé praktické příklady – patří mezi ně mimo jiné to, jak dlouhá by byla kolona popelářských vozů se všemi odpady z pražských domácností za jediný rok nebo jak velká nádrž na vodu se buduje pod Václavským náměstím.
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