Česká republika bude rozvíjet další lokality pro výstavbu malých modulárních reaktorů

Česká republika rozšíří přípravu výstavby malých modulárních reaktorů i do dalších částí země. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ve Velké Británii podepsal memorandum mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, společností ČEZ a Rolls-Royce SMR, které otevírá cestu k přípravě nových lokalit.
Posuzují se zejména Dětmarovice v Moravskoslezském kraji a Tušimice v Ústeckém kraji. Malé modulární reaktory představují jeden z pilířů dlouhodobé energetické strategie ČEZ i České republiky. První z nich by měl vzniknout ve druhé polovině 30. let v Temelíně. „Jaderná energetika je klíčovým pilířem stabilní a bezpečné energetické budoucnosti České republiky a malé modulární reaktory budou její důležitou součástí. První takový reaktor plánujeme postavit v Temelíně a současně připravujeme i další lokality, například v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji. Zároveň jde o technologickou příležitost s celosvětovým přesahem pro český průmysl. Bez dostatku vlastních spolehlivých zdrojů nelze dlouhodobě garantovat energetickou bezpečnost ani ekonomickou stabilitu země,“ řekl 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Malé modulární reaktory jsou součástí budoucího českého energetického mixu. Doplní velké jaderné bloky i obnovitelné zdroje a společně zajistí stabilní výrobu elektřiny. První český SMR má vyrůst v sousedství současné jaderné elektrárny Temelín ve druhé polovině 30. let, společně se dvěma novými bloky. O harmonogramu a výstavbě dalších bloků bude vláda rozhodovat v roce 2028.
„Malé modulární reaktory jsou globální příležitostí pro český průmysl. Naše tradiční jaderné firmy mají dlouhou historii a unikátní know-how, které mohou díky své účasti na projektu malých modulárních reaktorů dále prohlubovat. První úspěchy jsme již zaznamenali, tradiční plzeňská jaderná společnost Škoda JS se stala jedním ze dvou dodavatelů klíčových komponent jaderného ostrova pro malé modulární reaktory Rolls-Royce SMR. A věřím, že to je pouze začátek. Britská společnost teprve začíná budovat svůj dodavatelský řetězec a my už v této fázi sledujeme velký zájem českých firem, které chtějí usilovat o svou pozici v globální konkurenci,“ řekl člen představenstva společnosti ČEZ Tomáš Pleskač.
Podepsané memorandum o porozumění navazuje na předchozí dohody mezi Českou republikou a Velkou Británií v oblasti jaderné energetiky. Zaměřuje se především na přípravu projektů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, zejména v Dětmarovicích a Tušimicích. Právě areály současných uhelných elektráren se z dlouhodobého hlediska jeví jako vhodné pro umístění malých modulárních reaktorů, které mohou vedle výroby elektřiny zajistit také spolehlivé dodávky tepla pro okolní města.
„Jsme nadšení, že budeme spolupracovat na třech českých lokalitách, které společně umožňují výstavbu až šesti malých modulárních reaktorů Rolls‑Royce SMR, ty mohou vyrábět až 3 GW čisté a bezpečné elektřiny v České republice. Tato dohoda navazuje na dosavadní partnerství se společností ČEZ a posouvá nás o další krok blíže k nasazení celé flotily reaktorů v jednom z nejvýznamnějších evropských trhů pro SMR,“ řekl generální ředitel Rolls-Royce SMR Chris Cholerton.
ČEZ uzavřel strategické partnerství se společností Rolls-Royce SMR v roce 2024. Díky němu se přímo podílí na vývoji a přípravě technologie malých modulárních reaktorů. Současně získal přibližně dvacetiprocentní podíl v britské společnosti a je tak strategickým investorem s významnými právy. Každá elektrárna Rolls-Royce SMR bude vyrábět 470 MWe stabilní a bezemisní elektřiny. Jde o objem, který by vystačil k pokrytí spotřeby jednoho milionu domácností po dobu nejméně 60 let. Malé modulární reaktory se tak stanou významnou součástí budoucího energetického mixu České republiky vedle velkých jaderných zdrojů, plynových elektráren a obnovitelných zdrojů.
První reaktor Rolls-Royce SMR by měl vzniknout ve Velké Británii v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu, kde již v minulosti fungovala jaderná elektrárna. Výběr tohoto místa potvrdila britská organizace Great British Energy – Nuclear (GBE-N), která loni vybrala společnost Rolls-Royce SMR za preferovaného dodavatele této technologie. Letos v dubnu pak firma získala od britské vlády smluvní garanci na výstavbu prvních jednotek.
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